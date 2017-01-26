Пюэль: "Едем на "Уэмбли" за победой"

Клод Пюэль Главный тренер "Саутгемптона" Клод Пюэль заявил, что его команда не собирается быть пассажиром в финале Кубка Лиги на "Уэмбли".

Обыграв по итогам двухматчевого противостояния "Ливерпуль", святые забронировали за собой путевку на "Уэмбли". В финале 26 февраля "Саутгемптон" сразится с победителем пары между "Манчестер Юнайтед" и "Халлом".

После победы 2:0 в первой игре фаворитом ответного матча считаются "красные дьяволы". Тем не менее, Пюэля не смущает статус потенциального соперника - его команда отправится на "Уэмбли" только за победой.

"Это заслуженная награда для наших игроков, по итогам двух матчей мы были сильнее и заслужили выйти в финал. Мы были великолепны в первой игре на своем поле, а на "Энфилде" могли решить исход поединка еще до перерыва".

"Теперь мы едем на "Уэмбли", но не для того чтобы просто поучаствовать в финале, а для того чтобы выиграть трофей", - приводит слова Пьэля Sky Sports.



Метки Кубок Лиги, Пюэль, Саутгемптон

Автор foxmcfc   

Дата 26.01.2017 13:00

Количество просмотров Просмотров: 696

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  1. manutd-20champ 26.01.2017 13:25 # manutd-20champ
    уже открыл хавало чтобы глотать.

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  2. meshuggah 26.01.2017 13:18 # meshuggah
    пезда кароч халлу

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  3. blackdreamer 26.01.2017 13:11 # blackdreamer
    на фапл есть наверное какая то ссылка в поисковике
    по запросу я долбаёб , или я жру гавно
    столько синих глорико щелсей в каждой ветке я хз
    аллоу долбаёбы расскажет кто чем клуб дышал лет 10 назад ?

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  4. largo-winch 26.01.2017 13:03 # largo-winch
    Удачи!!! Сделайте это!

    Кто в курсе, если Сотон проиграет в финале, и не попадут по итогам сезона в топ-7 могут ли они претендовать участвовать в ЛЕ??

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  5. karnivool 26.01.2017 13:03 # karnivool
    было бы прикольно увидеть именно сотон победителем!

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