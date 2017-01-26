Пюэль: "Едем на "Уэмбли" за победой"

Главный тренер "Саутгемптона" Клод Пюэль заявил, что его команда не собирается быть пассажиром в финале Кубка Лиги на "Уэмбли".

Обыграв по итогам двухматчевого противостояния "Ливерпуль", святые забронировали за собой путевку на "Уэмбли". В финале 26 февраля "Саутгемптон" сразится с победителем пары между "Манчестер Юнайтед" и "Халлом".



После победы 2:0 в первой игре фаворитом ответного матча считаются "красные дьяволы". Тем не менее, Пюэля не смущает статус потенциального соперника - его команда отправится на "Уэмбли" только за победой.



"Это заслуженная награда для наших игроков, по итогам двух матчей мы были сильнее и заслужили выйти в финал. Мы были великолепны в первой игре на своем поле, а на "Энфилде" могли решить исход поединка еще до перерыва".



"Теперь мы едем на "Уэмбли", но не для того чтобы просто поучаствовать в финале, а для того чтобы выиграть трофей", - приводит слова Пьэля Sky Sports.