Пюэль: "Едем на "Уэмбли" за победой"
Главный тренер "Саутгемптона" Клод Пюэль заявил, что его команда не собирается быть пассажиром в финале Кубка Лиги на "Уэмбли".
Обыграв по итогам двухматчевого противостояния "Ливерпуль", святые забронировали за собой путевку на "Уэмбли". В финале 26 февраля "Саутгемптон" сразится с победителем пары между "Манчестер Юнайтед" и "Халлом".
После победы 2:0 в первой игре фаворитом ответного матча считаются "красные дьяволы". Тем не менее, Пюэля не смущает статус потенциального соперника - его команда отправится на "Уэмбли" только за победой.
"Это заслуженная награда для наших игроков, по итогам двух матчей мы были сильнее и заслужили выйти в финал. Мы были великолепны в первой игре на своем поле, а на "Энфилде" могли решить исход поединка еще до перерыва".
"Теперь мы едем на "Уэмбли", но не для того чтобы просто поучаствовать в финале, а для того чтобы выиграть трофей", - приводит слова Пьэля Sky Sports.
26.01.2017 13:00
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уже открыл хавало чтобы глотать.
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пезда кароч халлу
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на фапл есть наверное какая то ссылка в поисковике
по запросу я долбаёб , или я жру гавно
столько синих глорико щелсей в каждой ветке я хз
аллоу долбаёбы расскажет кто чем клуб дышал лет 10 назад ?
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Удачи!!! Сделайте это!
Кто в курсе, если Сотон проиграет в финале, и не попадут по итогам сезона в топ-7 могут ли они претендовать участвовать в ЛЕ??
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было бы прикольно увидеть именно сотон победителем!
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