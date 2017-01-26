Рио Фердинанд раскритиковал Пайе за отказ играть за "Вест Хэм"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэма" Рио Фердинанд выступил с критикой в адрес плеймейкера "молотобойцев" Димитри Пайе, отказавшегося играть за свой клуб.

Напомним, 29-летний француз буквально поставил ультиматум перед своим клубом, отказавшись играть и тренироваться. Пайе требует отпустить его в "Марсель", и такого рода поведение шокирует Фердинанда.



"Лично я бы никогда не сказал, что не буду играть. Что бы ни происходило, я бы не сказал: "Я не буду играть". В своих клубах у меня не раз возникали проблемы. У меня были проблемы в "Манчестер Юнайтед" с определенными людьми, но я никогда не помышлял о том, чтобы отказаться играть. У тебя есть обязательства перед клубом и фанатами".



"Особенно если учесть, кем он был до перехода в клуб. Они дали ему платформу, чтобы успешно выступить на Евро, они дали ему платформу, чтобы заключить новый контракт и стать известным в мире футбола игроком, и нужно уважать такого рода вещи".



"Будучи тем, кому не безразличен "Вест Хэм", я понимаю разочарование фанатов. Многие из них отдали бы свою правую руку, чтобы играть за "Вест Хэм", и они не понимают, как игрок может отказаться играть. Они сделали бы это без размышлений".



"На месте главного тренера я бы сказал ему: "Ты будешь сидеть и гнить, пока я не получу за тебя те деньги, которые хочу", — цитирует Фердинанда The Guardian.