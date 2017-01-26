Светская хроника за четверг
"Манчестер Сити" все еще хочет Эктора Беллерина. "Челси" готов обменять Тибо Куртуа на Альваро Морату. Пол Скоулз делает первые шаги на тренерском поприще. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.
"Манчестер Сити" сохраняет интерес к защитнику "Арсенала" Эктору Беллерину, несмотря на новый контракт испанца со своим клубом. (The Times)
Лионель Месси отвергнет интерес "Сити" и продлит свой контракт с "Барселоной". (The Times)
"Сити", "Ливерпуль" и "Эвертон" претендуют на голкипера "Бернли" Тома Хитона. (The Sun)
"Сити", "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ мечтают о защитнике "Тоттенхэма" Данни Роузе. (Evening Standard)
"Челси" готов отпустить своего голкипера Тибо Куртуа в "Реал", если взамен сможет получить нападающего Альваро Морату. (The Sun)
"Челси" предложил 27 млн. фунтов за полузащитника "Аталанты" Франка Кесси, которого называют "новым Яя Туре", но получил отказ. (Daily Star)
Грядущим летом "Челси" сделает предложение по полузащитнику Артуро Видалю, которого "Бавария" оценивает в 56 млн. фунтов. (El Mercurio)
"Челси" согласился отпустить голкипера Асмира Беговича в "Борнмут". (Daily Mail)
Голкипер "Селтика" Крэйг Гордон может заменить Беговича в "Челси". (The Sun)
Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо все еще может уйти в "Барселону", хотя и заключил новый контракт с "красными". (Daily Mail)
"Уотфорд" возьмет в аренду нападающего "Милана" Мбайе Ньянга с опцией последующего выкупа за 13.6 млн. фунтов. (Sky Sports)
"Тяньцзинь Цюаньцзянь" готов предложить 40 млн. фунтов "Лестеру" за нападающего Ислама Слимани, а самому алжирцу — зарплату в 400 тыс. фунтов в неделю. (Daily Mail)
Если Слимани уедет в Китай, "Лестер" может пригласить на его место Джексона Мартинеса из "Гуанчжоу Эвергранд". (Leicester Mercury)
Нападающий "Мидлсбро" Гастон Рамирес подал прошение о трансфере и хочет уйти в "Лестер". (Sky Sports)
"Саутгемптон" предложил 17.5 млн. фунтов за нападающего "Наполи" Маноло Габбиадини. (Daily Mail)
"Эвертон" не отпустит защитника Брайана Овьедо, запросы насчет аренды которого продолжают поступать. (Liverpool Echo)
"Кристал Пэлас" и "Ньюкасл" хотят переманить полузащитника "Эвертона" Джеймса Маккарти. (Daily Mail)
"Кристал Пэлас" договорился о покупке вингера "Норвича" Робби Брэйди за 9 млн. фунтов. (Croydon Advertiser)
"Сандерленд" проявляет интерес к 30-летнему защитнику КПР Недуму Онуоа. (The Telegraph)
Также "Сандерленду" нужен левый защитник "Суонси" Нил Тэйлор. (Daily Mirror)
"Астон Вилла" хочет арендовать нападающего "Арсенала" Чубу Акпома. (Birmingham Mail)
Другое
Легенда "Юнайтед" Пол Скоулз проводит тренировки в академии "Олдхэма". (Manchester Evening News)
Защитник "Саутгемптона" Виргил Ван Дейк рискует пропустить три месяца с травмой лодыжки. (The Sun)
Ивуарийский защитник Эрик Байи может вернуться с Кубка Африки к воскресному матчу "Юнайтед" в Кубке Англии против "Уигана". (Sky Sports)
Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака не признает свою вину в оскорблении сотрудника аэропорта на расовой почве. (The Telegraph)
Тео Уолкотт рассказал, что главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер попытался вдохновить своих игроков речью Аль Пачино из фильма "Каждое воскресенье". (Sky Sports)
26.01.2017 11:00
Просмотров: 3508
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Последние комментарии:
Объясните, кто тут у вас главный здесь. А то я хз чё да как.
(ответить)
Чую скаузеры скоро докукарекаются про МЮ и 6-е место, как когда-то было с количеством чемпионств
(ответить)
Федерер 3-3 Вавринка.
Оч напряжённые геймы.
(ответить)
меньше чем за год проебать 2 финала и один полуфинал
неудачник, который кое как держит клуб на плаву
(ответить)
Лфк перед началом сезона:
Ожидания: "топ" в очках, Мане, возможный титул, гегенпрессинг
Реальность: бензобак протекает, этот уехал на КАН, вылет из кубка КАЛ и находящийся совсем рядом в таблице Жозэ "Господи, только бы не Пеп" Моуринье + наглый Шпоренхэм, который перенял прессинг
Вывод: Вскукареки до добра не доводят .. ..
(ответить)
6 Манчестер Юнайтед 22 41
не забываем, кто самые опущенцы на фупле
(ответить)
лучше бы ЛФк купили шейхи.История есть на 500 лет вперед.
Эти ебучие америкосы со своими гавномоделями никуя толкового уже какой год не могут родить.
Купили всех топчиков, тренер топ и писдецц всем.А не всякие полумидлы с которых приходится выжимать уровень предтопов.Как сейчас делает КЛОП.
(ответить)
У кого какой рекорд на Powerball?
(ответить)
Собираем Джеррарду на билет США.Пцц теперь уже не до шуток.
(ответить)
Морату пиарят как могут, хотя футболист предельно посредственный.
(ответить)
Как думаете кого можнo пригласить на замену КЛОПA?
(ответить)
щас бы продать Куртуа лучшего молодого голкипера мира чтобы приобрести нонаме Морату при наличии лучшего напада эйпиэл Косты
журналисты вообще мозг когда нибудь включают
(ответить)
Балерина скорее всего свалит летом к голубкам, пушки уже пару составов им отдали, не надоело ли
(ответить)
Тео Уолкотт рассказал, что главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер попытался вдохновить своих игроков речью Аль Пачино из фильма "Каждое воскресенье". (Sky Sports)
https://www.youtube.com/watch?v=oSDhhZtRwFU
Охуенно. Смотреть только на ангельском.
(ответить)
Федерер и Вавринка выходят на корт !!
Камоооооон, Роджер !
(ответить)
Не понимаю, почему у колбасных так подгарает от игры ЛФК, им еще в начале сезона говорили, что к зиме они тупо выдохнуться и будут никакими, они еще тогда кричали что Клоп топ и ему на это побоку, ага, как же, так что все предсказуемо и логично ))
(ответить)
Так эксперты, кто юзал телефоны 5,5"? В сравнение с 5" не ебaна лопата?? А то щас с 5 на 5,5 думаю перескочить попробовать
(ответить)
Тоттенхем - команда с отличными игроками, думаю Мега мешки летом будут пытаться переманить лучших игроков, обещая им утроенную зарплату, статус звезд и команду мировой величины. ТТх в свою очередь будет тянуть околотопов из европейских чемпионатов, которые не нужны мешкам, но мечтают поиграть в АПЛ.
Челси будет усиляться летом игроками типа Кейси, Спайси и прочими ноунейм тварями из блювотных чемпионатов, при этом не исключаю покупку топ напа. На большее их не хватит. Так же стоит ожидать сборников итальянской сборной, которые тренировались под руководством Конте.
Сити будет вливать бабло в омоложение состава и прихоти Гвардиолы, усиления будут точечными, либо топы либо на перспективу.
МЮ летом закроет Гризмана за налик и купит какого то середняка.
Ливер скупит у Саутгемтона бесперспективняк за большие бабосы и так и останется середняком, у Клопа будет последний сезон.
Арсенал в своем стиле, тут без сюрпризов.
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кстати, вот все пишут скам-скам.. Но все ли знают, как это расшифровывается?
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Согласен с хрюшой
Скам гавнецо
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