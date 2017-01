Светская хроника за четверг

"Манчестер Сити" все еще хочет Эктора Беллерина. "Челси" готов обменять Тибо Куртуа на Альваро Морату. Пол Скоулз делает первые шаги на тренерском поприще. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Манчестер Сити" сохраняет интерес к защитнику "Арсенала" Эктору Беллерину, несмотря на новый контракт испанца со своим клубом. (The Times)



Лионель Месси отвергнет интерес "Сити" и продлит свой контракт с "Барселоной". (The Times)



"Сити", "Ливерпуль" и "Эвертон" претендуют на голкипера "Бернли" Тома Хитона. (The Sun)



"Сити", "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ мечтают о защитнике "Тоттенхэма" Данни Роузе. (Evening Standard)



"Челси" готов отпустить своего голкипера Тибо Куртуа в "Реал", если взамен сможет получить нападающего Альваро Морату. (The Sun)



"Челси" предложил 27 млн. фунтов за полузащитника "Аталанты" Франка Кесси, которого называют "новым Яя Туре", но получил отказ. (Daily Star)



Грядущим летом "Челси" сделает предложение по полузащитнику Артуро Видалю, которого "Бавария" оценивает в 56 млн. фунтов. (El Mercurio)



"Челси" согласился отпустить голкипера Асмира Беговича в "Борнмут". (Daily Mail)



Голкипер "Селтика" Крэйг Гордон может заменить Беговича в "Челси". (The Sun)



Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо все еще может уйти в "Барселону", хотя и заключил новый контракт с "красными". (Daily Mail)



"Уотфорд" возьмет в аренду нападающего "Милана" Мбайе Ньянга с опцией последующего выкупа за 13.6 млн. фунтов. (Sky Sports)



"Тяньцзинь Цюаньцзянь" готов предложить 40 млн. фунтов "Лестеру" за нападающего Ислама Слимани, а самому алжирцу — зарплату в 400 тыс. фунтов в неделю. (Daily Mail)



Если Слимани уедет в Китай, "Лестер" может пригласить на его место Джексона Мартинеса из "Гуанчжоу Эвергранд". (Leicester Mercury)



Нападающий "Мидлсбро" Гастон Рамирес подал прошение о трансфере и хочет уйти в "Лестер". (Sky Sports)



"Саутгемптон" предложил 17.5 млн. фунтов за нападающего "Наполи" Маноло Габбиадини. (Daily Mail)



"Эвертон" не отпустит защитника Брайана Овьедо, запросы насчет аренды которого продолжают поступать. (Liverpool Echo)



"Кристал Пэлас" и "Ньюкасл" хотят переманить полузащитника "Эвертона" Джеймса Маккарти. (Daily Mail)



"Кристал Пэлас" договорился о покупке вингера "Норвича" Робби Брэйди за 9 млн. фунтов. (Croydon Advertiser)



"Сандерленд" проявляет интерес к 30-летнему защитнику КПР Недуму Онуоа. (The Telegraph)



Также "Сандерленду" нужен левый защитник "Суонси" Нил Тэйлор. (Daily Mirror)



"Астон Вилла" хочет арендовать нападающего "Арсенала" Чубу Акпома. (Birmingham Mail)



Другое



Легенда "Юнайтед" Пол Скоулз проводит тренировки в академии "Олдхэма". (Manchester Evening News)



Защитник "Саутгемптона" Виргил Ван Дейк рискует пропустить три месяца с травмой лодыжки. (The Sun)



Ивуарийский защитник Эрик Байи может вернуться с Кубка Африки к воскресному матчу "Юнайтед" в Кубке Англии против "Уигана". (Sky Sports)



Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака не признает свою вину в оскорблении сотрудника аэропорта на расовой почве. (The Telegraph)



Тео Уолкотт рассказал, что главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер попытался вдохновить своих игроков речью Аль Пачино из фильма "Каждое воскресенье". (Sky Sports)