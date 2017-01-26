Моуриньо не видит проблемы в том, что Мартиаль уехал в Париж вместо матча команды

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что не видит никакой проблемы в том, что вместо просмотра матча своей команды нападающий Антони Мартиаль отправился в Париж.

Как известно, Антони не попал в заявку "красных дьяволов" на выездной матч Премьер-Лиги против "Стоука" в минувшую субботу. И если, например, защитник Маркос Рохо, оказавшийся в аналогичной ситуации, решил посмотреть за игрой в компании фанатов на гостевой трибуне, то Мартиаль взял и уехал на родину. Но Моуриньо спокойно к этому относится.



"Обычно я все равно беру с собой одного из игроков, которых не собираюсь включать в заявку, дабы подстраховать себя на случай каких-либо проблем во время разминки".



"Однако у нас не так много выходных дней, поэтому мне бы хотелось давать игрокам некоторую свободу выбора в уикенды, когда я их не использую. Если он решил, что ему будет лучше отправиться в Париж, то это совершенно нормально".



"Если ничего не случится в плане травм, то в предстоящий уикенд я сыграют с Ромеро на воротах, а Жоэл (Перейра) будет в запасе. У Давида Де Хеа будет свобода, и если он решит уехать в Испанию и отдохнуть пару дней, то пускай. Я даю игрокам свободу выбора, поэтому нет совершенно никаких проблем в том, что Антони ездил Париж".



"Я не думаю, что он потерял концентрацию. Я думаю, он просто не хватается обеими руками за возможности, которые у него есть. Мы по-прежнему обладаем пятью игроками на эти атакующие позиции. Я не могу отдавать все шансы одному игроку и игнорировать остальных. Я не могу давать одному и тому же игроку шанс за шансом, не учитывая старания других. Мне приходится оставлять игроков вне команды. Все просто", — цитирует Моуриньо Sky Sports.