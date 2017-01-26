Моуриньо не видит проблемы в том, что Мартиаль уехал в Париж вместо матча команды

Антони Мартиаль и Жозе Моуриньо Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что не видит никакой проблемы в том, что вместо просмотра матча своей команды нападающий Антони Мартиаль отправился в Париж.

Как известно, Антони не попал в заявку "красных дьяволов" на выездной матч Премьер-Лиги против "Стоука" в минувшую субботу. И если, например, защитник Маркос Рохо, оказавшийся в аналогичной ситуации, решил посмотреть за игрой в компании фанатов на гостевой трибуне, то Мартиаль взял и уехал на родину. Но Моуриньо спокойно к этому относится.

"Обычно я все равно беру с собой одного из игроков, которых не собираюсь включать в заявку, дабы подстраховать себя на случай каких-либо проблем во время разминки".

"Однако у нас не так много выходных дней, поэтому мне бы хотелось давать игрокам некоторую свободу выбора в уикенды, когда я их не использую. Если он решил, что ему будет лучше отправиться в Париж, то это совершенно нормально".

"Если ничего не случится в плане травм, то в предстоящий уикенд я сыграют с Ромеро на воротах, а Жоэл (Перейра) будет в запасе. У Давида Де Хеа будет свобода, и если он решит уехать в Испанию и отдохнуть пару дней, то пускай. Я даю игрокам свободу выбора, поэтому нет совершенно никаких проблем в том, что Антони ездил Париж".

"Я не думаю, что он потерял концентрацию. Я думаю, он просто не хватается обеими руками за возможности, которые у него есть. Мы по-прежнему обладаем пятью игроками на эти атакующие позиции. Я не могу отдавать все шансы одному игроку и игнорировать остальных. Я не могу давать одному и тому же игроку шанс за шансом, не учитывая старания других. Мне приходится оставлять игроков вне команды. Все просто", — цитирует Моуриньо Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Мартиаль, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 26.01.2017 10:00

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  1. ma1efikus 26.01.2017 10:44 # ma1efikus
    Лол? Не хватается обеими руками?
    Он был лучший на поле в последних матчах когда выходил.

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  2. karnivool 26.01.2017 10:29 # karnivool
    оформляет подробности своего перехода, либо просто забил!

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  3. mr-tsoy 26.01.2017 10:02 # mr-tsoy
    правильно он еще молод пусть отдохнем собереться мыслями

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  4. gerrard08 26.01.2017 10:02 # gerrard08
    Этож скам, там одни наемники которые срать хотели на мю.

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