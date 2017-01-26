У Каррагера "есть вопросы" к Клоппу

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер выразил обеспокоенность текущей формой команды Юргена Клоппа и предъявил свои претензии немецкому тренеру.

В 2017 году "красные" одержали всего одну победу в семи матчах, а накануне вечером выбыли из Кубка Лиги, дома потерпев минимальное поражение от "Саутгемптона". Каррагер обеспокоен нерасторопностью как команды, так и лично Клоппа, сделавшего первую замену только на 78-й минуте.



"Такое впечатление, что у "Ливерпуля" кончилась энергия, и отсутствие свежести в ногах вызывает большое беспокойство. Связано ли это с тем, в каком темпе они играют? В каком темпе тренируются? Это очень беспокоит".



"Я смотрю на тренера, и я являюсь его большим поклонником, но особенно в двух последних матчах он слишком поздно производит замены, слишком поздно вносит изменения в игру".



"И я не согласен с составом, который он выбирает. Он выбирает состав, но даже в перерыве не осознает необходимость изменений и не делает замен до 70-й или 80-й минуты. Это слишком поздно. У меня есть вопросы к тренеру", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.