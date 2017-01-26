Моуриньо ожидает строгого наказания для Венгера

Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо намекнул, что ожидает строгого наказания для своего коллеги Арсена Венгера из "Арсенала" за конфликт с резервным рефери.

Напомним, в минувший уикенд в концовке победного для "канониров" матча против "Бернли" (2:1) Венгер крупно повздорил с Энтони Тэйлором. Вскоре FA предъявила обвинения Арсену не только за оскорбление, но и за "физический контакт" с четвертым арбитром.

В четверг вечером истекает срок, когда Венгер должен ответить на эти обвинения. Как сообщает The Independent, Моуриньо собирается внимательно следить за развитием этой ситуации.

В октябре 2015, еще работая в "Челси", Моуриньо схлопотал дисквалификацию на один матч за то, что ворвался в судейскую раздевалку после игры с "Вест Хэмом". А в апреле 2014 Руи Фариа, ассистент Жозе, был дисквалифицирован на шесть матчей за оскорбление рефери.

Но инцидент с Венгером имеет отягощающий фактор ввиду рукоприкладства Арсена, поэтому Моуриньо не берется проводить параллели.

"Я никогда не толкал рефери, поэтому мне не с чем сравнивать. Не имею понятия, каким может быть наказание", — сообщил Моуриньо.


Метки FA, Арсенал, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, рефери

Автор mihajlo   

Дата 26.01.2017 08:00

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  1. j-silver 26.01.2017 08:59 # j-silver
    забанят старика до конца сезона и снимут 4 очка с гунеров

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  2. maksat72 26.01.2017 08:30 # maksat72
    А Венгре то с яйцами, то Моура толкает, то судьей! Жаль команда без них

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  3. fanat-united 26.01.2017 08:26 # fanat-united
    если ему за бутылку дали 2 матча дисквы, то старой индюшке как минимум 6 должны давать

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  4. dautov 26.01.2017 08:25 # dautov
    у Жозика днюха, поздравьте его, налив немного Мочи в бокал))))))))

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  5. arsenverim 26.01.2017 08:24 # arsenverim
    99% новости из фантазии михи

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  6. wengerrrro 26.01.2017 08:14 # wengerrrro
    но животных поверивших соберет

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  7. wengerrrro 26.01.2017 08:13 # wengerrrro
    епать вся новость в тупом тексте копипасте и одной фразе моура, михайло дно

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  8. redwhitegun 26.01.2017 08:06 # redwhitegun
    И где? Тут сказано он понятия не имеет...

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