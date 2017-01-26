Моуриньо ожидает строгого наказания для Венгера
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо намекнул, что ожидает строгого наказания для своего коллеги Арсена Венгера из "Арсенала" за конфликт с резервным рефери.
Напомним, в минувший уикенд в концовке победного для "канониров" матча против "Бернли" (2:1) Венгер крупно повздорил с Энтони Тэйлором. Вскоре FA предъявила обвинения Арсену не только за оскорбление, но и за "физический контакт" с четвертым арбитром.
В четверг вечером истекает срок, когда Венгер должен ответить на эти обвинения. Как сообщает The Independent, Моуриньо собирается внимательно следить за развитием этой ситуации.
В октябре 2015, еще работая в "Челси", Моуриньо схлопотал дисквалификацию на один матч за то, что ворвался в судейскую раздевалку после игры с "Вест Хэмом". А в апреле 2014 Руи Фариа, ассистент Жозе, был дисквалифицирован на шесть матчей за оскорбление рефери.
Но инцидент с Венгером имеет отягощающий фактор ввиду рукоприкладства Арсена, поэтому Моуриньо не берется проводить параллели.
"Я никогда не толкал рефери, поэтому мне не с чем сравнивать. Не имею понятия, каким может быть наказание", — сообщил Моуриньо.
26.01.2017 08:00
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Последние комментарии:
забанят старика до конца сезона и снимут 4 очка с гунеров
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А Венгре то с яйцами, то Моура толкает, то судьей! Жаль команда без них
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если ему за бутылку дали 2 матча дисквы, то старой индюшке как минимум 6 должны давать
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у Жозика днюха, поздравьте его, налив немного Мочи в бокал))))))))
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99% новости из фантазии михи
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но животных поверивших соберет
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епать вся новость в тупом тексте копипасте и одной фразе моура, михайло дно
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И где? Тут сказано он понятия не имеет...
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