Моуриньо ожидает строгого наказания для Венгера

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо намекнул, что ожидает строгого наказания для своего коллеги Арсена Венгера из "Арсенала" за конфликт с резервным рефери.

Напомним, в минувший уикенд в концовке победного для "канониров" матча против "Бернли" (2:1) Венгер крупно повздорил с Энтони Тэйлором. Вскоре FA предъявила обвинения Арсену не только за оскорбление, но и за "физический контакт" с четвертым арбитром.



В четверг вечером истекает срок, когда Венгер должен ответить на эти обвинения. Как сообщает The Independent, Моуриньо собирается внимательно следить за развитием этой ситуации.



В октябре 2015, еще работая в "Челси", Моуриньо схлопотал дисквалификацию на один матч за то, что ворвался в судейскую раздевалку после игры с "Вест Хэмом". А в апреле 2014 Руи Фариа, ассистент Жозе, был дисквалифицирован на шесть матчей за оскорбление рефери.



Но инцидент с Венгером имеет отягощающий фактор ввиду рукоприкладства Арсена, поэтому Моуриньо не берется проводить параллели.



"Я никогда не толкал рефери, поэтому мне не с чем сравнивать. Не имею понятия, каким может быть наказание", — сообщил Моуриньо.