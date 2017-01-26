Де Хеа: "Я счастлив играть за "Манчестер Юнайтед"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа положил конец слухам о своем переходе в "Реал", заявив, что счастлив играть за "красных дьяволов".

Несмотря на то, что Де Хеа связывает долгосрочный контракт с МЮ, подписанный еще в начале прошлого сезона, пресса продолжает связывать 24-летнего голкипера с возвращением в Мадрид.



Однако Давид предан клубу с "Олд Траффорд", за который выступает с лета 2011 года. Де Хеа хочет помочь главному тренеру "дьяволов" Жозе Моуриньо добиться поставленных перед клубом целей.



"Я великолепно себя чувствуют на поле и просто счастлив представлять "Манчестер Юнайтед" и сборную Испанию. Мне хотелось бы сохранить этот уровень игры до конца сезона".



"В четверг нам предстоит ответный полуфинал Кубка Лиги с "Халлом", и я полон решимости выиграть этот трофей. В моей коллекции недостает этой медали, поэтому я буду очень рад, если мы победим", - цитирует Де Хеа Goal.