Клопп недоволен судейством и плохой реализацией

После вылета из Кубка Лиги главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп посетовал на судейство и плохую реализацию моментов.

Поддержка "Энфилда" не помогла "красным" отыграть дефицит в один гол после первого полуфинала против "Саутгемптона". Подопечные Клоппа потерпели поражение и в ответном матче, все с тем же счетом 0:1.



Юрген огорчен тем, что его команда так и не смогла забить, хотя доминировала на протяжении почти всего матча, а также имеет претензии к рефери.



"Мы не забили, вот и все. Во втором тайме мы могли забить четыре или пять раз".



"Когда по ходу матча случается игра рукой, было бы приятно услышать свисток рефери. Я не знаю, сколько раз мы уже сталкивались с подобным в этом сезоне. Обычно мы не жалуемся, но я вспоминаю гол из офсайда в матче против "Манчестер Юнайтед", а теперь чистая игра рукой сегодня, но никто об этом не говорит".



"Мы должны забивать голы. Мы не можем сравнивать этот матч с другими. Сегодня мы пропустили после контратаки. В первом тайме соперник провел две-три хороших контратаки, но и только".



"Сегодня мы играли в хороший футбол, и меня устроила игра. Меня устроили многие вещи, но это кубковый матч, и никого не волнует, как ты сыграл — важно лишь победить и выйти в финал", — сообщил Клопп Sky Sports.