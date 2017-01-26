"Ливерпуль" уступил путевку в финал Кубка Лиги "Саутгемптону"
"Ливерпуль" проиграл и ответный полуфинал Кубка Лиги, уступив путевку на "Уэмбли" "Саутгемптону".
Жоэль Матип заменил в стартовом составе "красных" Рагнара Клавана. Натаниэль Клайн так и не вышел против своего бывшего клуба, поэтому справа в обороне расположился Трент Александер-Арнольд.
"Святые" недосчитались Виргила Ван Дейка, вместо которого появился Джек Стивенс. Стивен Дэвис заменил в центре поля Пьер-Эмиля Хейбьерга.
В первом тайме хозяева более чем в два раза превзошли своего соперника по владению мячом, но реальных моментов для взятия ворот не создали, не считая удара Даниэля Старриджа с лини штрафной площади прямо в голкипера.
До перерыва "Саутгемптон" бил чаще, но в створ попал лишь однажды — на 36-й минуте Душан Тадич был выведен на ударную позицию и уже был готов расстрелять Лориса Кариуса, но голкипер "Ливерпуля" вовремя рванул из ворот и заблокировал удар плеймейкера гостей.
Во втором тайме "Ливерпуль" значительно добавил в агрессии. Однажды Фрэйзер Форстер лишь со второй попытки и на самой линии ворот остановил мяч после дальнего удара Эмре Джана, но в остальном "красные" сами мазали мимо створа.
Продавить "святых" хозяевам так и не удалось. А когда уже шло компенсированное время "Саутгемптон" провел контратаку, и Шейн Лонг, выйдя на удар по правому краю штрафной, пробил мимо Кариуса — 0:1.
Таким образом, "Саутгемптон" отпраздновал победу по сумме двух матчей со счетом 0:2, не позволив "Ливерпулю" второй год подряд отправиться в финал Кубка Лиги. Игра "красных" по-прежнему полна изъянов, и успех "святых" вполне справедлив.
"Ливерпуль" — "Саутгемптон" — 0:1 (0:0) по сумме двух матчей — 0:2
Гол: Лонг 90.
"Ливерпуль": Кариус, Александер-Арнольд, Ловрен, Матип, Милнер, Хендерсон, Джан (Ориги 78), Лаллана, Коутиньо (Вейналдум 87), Фирмино, Старридж.
"Саутгемптон": Форстер, Соареш, Стивенс, Йошида, Бертран, Ромеу, Дэвис, Уорд-Проуз (Хейбьерг 59), Тадич, Редмонд (Симс 81), Родригес (Лонг 45).
26.01.2017 00:55
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Последние комментарии:
Там с утра ещё обоссаный лемас придёт обсохнуть на тлеющих угольках скаузеров)))
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Готовьтесь, пеликаны. Счас еще клоп-топ сам жирарда натаскает. Вот тогда точно заживете
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4,8,16 - так, болеть я начал с 16 лет. 9 лет, 9 лет, а! Меня наeбывает эта наша УНВА ,а. Нет ,ну раньше ладно,раньше еще были успехи,были финалы, а сейчас 6лять,что не чемпионат ,то пeздец какой то. Все лето ждешь, все лето!! И что? Потому что вот такие же долбoeбы в руководстве сидят вот как вы, ниче не надо,а. И главное претворяться научились,что за клуб переживают,ведь раньше то бунтовали, на результат давили, а щас 6лять навариваются, тратят 40 тыщ фунтов на Груичей и ниxyя не делают,а! Вы играете в жизнь,а те кто к этому серьезно относятся - с ума сходят,страдают. В футбол,6лять, играть надо - а они в инстаграммы фоткают себя и своих ебaных собак, и в итоге там все проeбывают, там ведь надо думать как гол забить ,а они в дождь , в дождь 6лять свой промиллированный лобок зачесывают,они не тренеров слушают в перерывах,они в снапчаты в подтрибунках фоткаются. Не игра,а мозгоeбство блeaть какое то.
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щас бы гореть от того, что КАЛ слили и проигрываем всяким днорям...
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Такое ощущение что пол фапла зашло спецом чтоб поддержать жар в очаге у колбасников))))
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почему многие пишут, что лфк плохо катает? да норм они катают, но до штрафной соперника...а дальше тупик.
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Самый норм коуч что был у колбасы это Бенитез
Сука вот вам карма, е6ланы тупые
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Как же горит ска, из года в год одно и тоже, сначала обосремся, пиная куи в первом матче, а потом рвет задницу, чтобы хоть один затолкать
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а вообще играл лфк в январе такая же болезненная как и моя сессия. ебал я этот гандонский месяц.
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какой же клопп топ!
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Днари.Позор. Клопп !Поменяй пол-команды или сам сваливай.
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Самое поприколу горит sausage культурненько так на фоне остального зарева)) респект братуха!
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ждем вью в стиле клоппа - я не знаю почему мы проиграли.
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Неужели очкарик думал, что тупые навесы с любой точки половины поля соперника помогут ему выйти в финал и сразиться с Юнайтед? пфф, наивное насекомое. пускай вытирает свои очки от малафьи. Пуёль чисто тактически уделал это недоразумение в обоих матчах
ну и думается мне, что пора портовым шлёндрам уебывать с 4ки. С такой игрой рентбои как пить дать лишат их анальной девственности в след. туре
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спасибо болелам других клубов) какие же вы молодцы, дружные такие все с нами полыхаете вместе тут
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Хуесос с хуесоской в шапке хуесосов на аве охуел совсем
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пущай манки и саут поборются за ЛЕ,их турнир
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В победе над Чюльчаем уверен, но вот что будет дальше. Срочно нужны покупки.
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слили основой резерву саута, в полуфинале, в ответном матче, на энфилде
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Где шутка про следующий сезон?? Я чо бля долго еще буду ждать суки
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