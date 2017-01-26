"Ливерпуль" уступил путевку в финал Кубка Лиги "Саутгемптону"

"Ливерпуль" проиграл и ответный полуфинал Кубка Лиги, уступив путевку на "Уэмбли" "Саутгемптону".

Жоэль Матип заменил в стартовом составе "красных" Рагнара Клавана. Натаниэль Клайн так и не вышел против своего бывшего клуба, поэтому справа в обороне расположился Трент Александер-Арнольд.



"Святые" недосчитались Виргила Ван Дейка, вместо которого появился Джек Стивенс. Стивен Дэвис заменил в центре поля Пьер-Эмиля Хейбьерга.



В первом тайме хозяева более чем в два раза превзошли своего соперника по владению мячом, но реальных моментов для взятия ворот не создали, не считая удара Даниэля Старриджа с лини штрафной площади прямо в голкипера.



До перерыва "Саутгемптон" бил чаще, но в створ попал лишь однажды — на 36-й минуте Душан Тадич был выведен на ударную позицию и уже был готов расстрелять Лориса Кариуса, но голкипер "Ливерпуля" вовремя рванул из ворот и заблокировал удар плеймейкера гостей.



Во втором тайме "Ливерпуль" значительно добавил в агрессии. Однажды Фрэйзер Форстер лишь со второй попытки и на самой линии ворот остановил мяч после дальнего удара Эмре Джана, но в остальном "красные" сами мазали мимо створа.



Продавить "святых" хозяевам так и не удалось. А когда уже шло компенсированное время "Саутгемптон" провел контратаку, и Шейн Лонг, выйдя на удар по правому краю штрафной, пробил мимо Кариуса — 0:1.



Таким образом, "Саутгемптон" отпраздновал победу по сумме двух матчей со счетом 0:2, не позволив "Ливерпулю" второй год подряд отправиться в финал Кубка Лиги. Игра "красных" по-прежнему полна изъянов, и успех "святых" вполне справедлив.



"Ливерпуль" — "Саутгемптон" — 0:1 (0:0) по сумме двух матчей — 0:2



Гол: Лонг 90.



"Ливерпуль": Кариус, Александер-Арнольд, Ловрен, Матип, Милнер, Хендерсон, Джан (Ориги 78), Лаллана, Коутиньо (Вейналдум 87), Фирмино, Старридж.



"Саутгемптон": Форстер, Соареш, Стивенс, Йошида, Бертран, Ромеу, Дэвис, Уорд-Проуз (Хейбьерг 59), Тадич, Редмонд (Симс 81), Родригес (Лонг 45).