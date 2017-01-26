"Ливерпуль" уступил путевку в финал Кубка Лиги "Саутгемптону"

Даниэль Старридж "Ливерпуль" проиграл и ответный полуфинал Кубка Лиги, уступив путевку на "Уэмбли" "Саутгемптону".

Жоэль Матип заменил в стартовом составе "красных" Рагнара Клавана. Натаниэль Клайн так и не вышел против своего бывшего клуба, поэтому справа в обороне расположился Трент Александер-Арнольд.

"Святые" недосчитались Виргила Ван Дейка, вместо которого появился Джек Стивенс. Стивен Дэвис заменил в центре поля Пьер-Эмиля Хейбьерга.

В первом тайме хозяева более чем в два раза превзошли своего соперника по владению мячом, но реальных моментов для взятия ворот не создали, не считая удара Даниэля Старриджа с лини штрафной площади прямо в голкипера.

До перерыва "Саутгемптон" бил чаще, но в створ попал лишь однажды — на 36-й минуте Душан Тадич был выведен на ударную позицию и уже был готов расстрелять Лориса Кариуса, но голкипер "Ливерпуля" вовремя рванул из ворот и заблокировал удар плеймейкера гостей.

Во втором тайме "Ливерпуль" значительно добавил в агрессии. Однажды Фрэйзер Форстер лишь со второй попытки и на самой линии ворот остановил мяч после дальнего удара Эмре Джана, но в остальном "красные" сами мазали мимо створа.

Продавить "святых" хозяевам так и не удалось. А когда уже шло компенсированное время "Саутгемптон" провел контратаку, и Шейн Лонг, выйдя на удар по правому краю штрафной, пробил мимо Кариуса — 0:1.

Таким образом, "Саутгемптон" отпраздновал победу по сумме двух матчей со счетом 0:2, не позволив "Ливерпулю" второй год подряд отправиться в финал Кубка Лиги. Игра "красных" по-прежнему полна изъянов, и успех "святых" вполне справедлив.

"Ливерпуль" — "Саутгемптон" — 0:1 (0:0) по сумме двух матчей — 0:2

Гол: Лонг 90.

"Ливерпуль": Кариус, Александер-Арнольд, Ловрен, Матип, Милнер, Хендерсон, Джан (Ориги 78), Лаллана, Коутиньо (Вейналдум 87), Фирмино, Старридж.

"Саутгемптон": Форстер, Соареш, Стивенс, Йошида, Бертран, Ромеу, Дэвис, Уорд-Проуз (Хейбьерг 59), Тадич, Редмонд (Симс 81), Родригес (Лонг 45).


Метки Кубок Лиги, Ливерпуль, обзор матча, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 26.01.2017 00:55

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Последние комментарии:




  1. shliko 26.01.2017 01:39 # shliko
    Там с утра ещё обоссаный лемас придёт обсохнуть на тлеющих угольках скаузеров)))

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  2. anti-skvozer 26.01.2017 01:38 # anti-skvozer
    Готовьтесь, пеликаны. Счас еще клоп-топ сам жирарда натаскает. Вот тогда точно заживете

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  3. mcferson-42 26.01.2017 01:38 # mcferson-42
    4,8,16 - так, болеть я начал с 16 лет. 9 лет, 9 лет, а! Меня наeбывает эта наша УНВА ,а. Нет ,ну раньше ладно,раньше еще были успехи,были финалы, а сейчас 6лять,что не чемпионат ,то пeздец какой то. Все лето ждешь, все лето!! И что? Потому что вот такие же долбoeбы в руководстве сидят вот как вы, ниче не надо,а. И главное претворяться научились,что за клуб переживают,ведь раньше то бунтовали, на результат давили, а щас 6лять навариваются, тратят 40 тыщ фунтов на Груичей и ниxyя не делают,а! Вы играете в жизнь,а те кто к этому серьезно относятся - с ума сходят,страдают. В футбол,6лять, играть надо - а они в инстаграммы фоткают себя и своих ебaных собак, и в итоге там все проeбывают, там ведь надо думать как гол забить ,а они в дождь , в дождь 6лять свой промиллированный лобок зачесывают,они не тренеров слушают в перерывах,они в снапчаты в подтрибунках фоткаются. Не игра,а мозгоeбство блeaть какое то.

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  4. mr-s1n1st3r 26.01.2017 01:38 # mr-s1n1st3r
    щас бы гореть от того, что КАЛ слили и проигрываем всяким днорям...

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  5. shliko 26.01.2017 01:35 # shliko
    Такое ощущение что пол фапла зашло спецом чтоб поддержать жар в очаге у колбасников))))

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  6. physical 26.01.2017 01:33 # physical
    почему многие пишут, что лфк плохо катает? да норм они катают, но до штрафной соперника...а дальше тупик.

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  7. moneymaker 26.01.2017 01:32 # moneymaker
    Самый норм коуч что был у колбасы это Бенитез

    Сука вот вам карма, е6ланы тупые

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  8. vertigo-92 26.01.2017 01:31 # vertigo-92
    Как же горит ска, из года в год одно и тоже, сначала обосремся, пиная куи в первом матче, а потом рвет задницу, чтобы хоть один затолкать

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  9. gerrard08 26.01.2017 01:31 # gerrard08
    а вообще играл лфк в январе такая же болезненная как и моя сессия. ебал я этот гандонский месяц.

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  10. k424 26.01.2017 01:31 # k424
    какой же клопп топ!

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  11. myliverpool-05 26.01.2017 01:30 # myliverpool-05
    Днари.Позор. Клопп !Поменяй пол-команды или сам сваливай.

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  12. shliko 26.01.2017 01:28 # shliko
    Самое поприколу горит sausage культурненько так на фоне остального зарева)) респект братуха!

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  13. karandash 26.01.2017 01:24 # karandash
    ждем вью в стиле клоппа - я не знаю почему мы проиграли.

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  14. imfake 26.01.2017 01:24 # imfake
    Неужели очкарик думал, что тупые навесы с любой точки половины поля соперника помогут ему выйти в финал и сразиться с Юнайтед? пфф, наивное насекомое. пускай вытирает свои очки от малафьи. Пуёль чисто тактически уделал это недоразумение в обоих матчах
    ну и думается мне, что пора портовым шлёндрам уебывать с 4ки. С такой игрой рентбои как пить дать лишат их анальной девственности в след. туре

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  15. rustik 26.01.2017 01:20 # rustik
    спасибо болелам других клубов) какие же вы молодцы, дружные такие все с нами полыхаете вместе тут

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  16. evrointegrant 26.01.2017 01:19 # evrointegrant
    Хуесос с хуесоской в шапке хуесосов на аве охуел совсем

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  17. dimon70 26.01.2017 01:19 # dimon70
    пущай манки и саут поборются за ЛЕ,их турнир

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  18. evrointegrant 26.01.2017 01:18 # evrointegrant
    В победе над Чюльчаем уверен, но вот что будет дальше. Срочно нужны покупки.

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  19. karandash 26.01.2017 01:17 # karandash
    слили основой резерву саута, в полуфинале, в ответном матче, на энфилде

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  20. largo-winch 26.01.2017 01:17 # largo-winch
    Где шутка про следующий сезон?? Я чо бля долго еще буду ждать суки

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