Дельф хочет доказать, что соответствует уровню "Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Фабиан Дельф заявил, что по-прежнему счастлив на "Этихад" и готов наверстать упущенное из-за травм время.

Из-за многочисленных травм 27-летний Дельф провел всего пять матчей в текущем сезоне, что повлекло за собой разговоры о возможной продаже англичанина в зимнее трансферное окно.



Однако Фабиан не помышляет об уходе с "Этихад", куда перебрался только полтора года назад в статусе капитана "Астон Виллы". По словам Дельфа, он хочет наверстать упущенное время.



"Мое пребывание в клубе немного напоминает американские горки. К счастью, мне удалось восстановиться от всех этих травм, и теперь я снова готов помочь партнерам по команде. Некоторые из них говорили, что меня связывают с переходом в тот или иной клуб, но я не придавал значения этим слухам. Я счастлив в "Сити".



"Я был травмирован четыре с половиной месяца, в какой-то момент обо мне вообще забыли. Но я снова доступен для выхода на поле и готов принести пользу клубу. Я работаю с лучшими игроками в мире, меня поддерживают отличные тренеры и персонал. Я очень счастлив здесь", - приводит слова Дельфа Daily Mirror.