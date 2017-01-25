Моуриньо опасается, что финал Кубка Лиги навредит МЮ
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо опасается, что удачное выступление в Кубке Лиги негативно отразится на шансах его команды финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.
Выиграв первый полуфинальный матч у "Халла" со счетом 2:0, подопечные Моуриньо сделали серьезный шаг на пути к финалу Кубка Лиги, который состоится 26 февраля на "Уэмбли".
На эти выходные у "дьяволов" назначено принципиальное дерби с "Манчестер Сити", которое будет перенесено, если в четверг МЮ не упустит добытое преимущество. Моуриньо опасается, что в таком случае его команду ждет чрезмерно напряженный график на финише сезона.
"Если мы победим "Халл" и выйдем в финал Кубка Лиги, то мы не сможем сыграть с "Манчестер Сити" в назначенный день. Уверен, затем они выберут удивительно трудный для нас момент, чтобы провести этот матч".
"Кроме того, нас ждет плей-офф Лиги Европы - 1/16 финала, после чего, возможно, 1/8. Если мы пройдем в следующий этап, нам будет очень нелегко, но давайте посмотрим, что из этого выйдет".
"В моем кабинете висит календарь со всеми возможными датами, глядя на который, понимаешь: Будет очень непросто. Мы знаем, что некоторые команды ведут прекрасную жизнь. Они играют по выходным, потом устраивают себе два дня отдыха и к следующей игре выходят как новенькие".
"Они могут по 5 дней подряд работать над каждой игровой деталью, и, если честно, это может серьезно повлиять по исход матча", - приводит слова Моуриньо издание Daily Mirror.
25.01.2017 21:00
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великолепные слова гения.
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