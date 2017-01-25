"Уотфорд" приобрел Мауро Сарате
"Уотфорд" официально объявил о приобретении нападающего "Фиорентины" Мауро Сарате. Сделка оценивается в 2 миллиона фунтов.
Ранее в своей карьере 29-летнему аргентинцу довелось поиграть в Премьер-Лиге за "Вест Хэм", "Куинз Парк Рейнджерс" и "Бирмингем". Теперь Маурио возвращается в Англию, чтобы помочь "шершням" избежать вылета в Чемпионшип.
Сегодня Сарате заключил с "Уотфордом" контракт на два с половиной года и получил футболку с 20-м номером. Правда, дебютировать за свой новый клуб Мауро сможет только 4 февраля против "Бернли", потому что два ближайших матча он будет вынужден пропустит из-за дисквалификации.
25.01.2017 20:00
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Шершни усиливаются к матчу с нами)))
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Опять придет в начале забьет пару сумасшедших голов и дальше в Китай или в Америку.
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Помню его когда он играл в Лацио, думал топ растет
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