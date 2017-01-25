"Уотфорд" приобрел Мауро Сарате

Мауро Сарате "Уотфорд" официально объявил о приобретении нападающего "Фиорентины" Мауро Сарате. Сделка оценивается в 2 миллиона фунтов.

Ранее в своей карьере 29-летнему аргентинцу довелось поиграть в Премьер-Лиге за "Вест Хэм", "Куинз Парк Рейнджерс" и "Бирмингем". Теперь Маурио возвращается в Англию, чтобы помочь "шершням" избежать вылета в Чемпионшип.

Сегодня Сарате заключил с "Уотфордом" контракт на два с половиной года и получил футболку с 20-м номером. Правда, дебютировать за свой новый клуб Мауро сможет только 4 февраля против "Бернли", потому что два ближайших матча он будет вынужден пропустит из-за дисквалификации.


Метки Сарате, трансферы, Уотфорд, Фиорентина

Автор mihajlo   

Дата 25.01.2017 20:00

Количество просмотров Просмотров: 638

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. r-n 25.01.2017 20:53 # r-n
    Шершни усиливаются к матчу с нами)))

    (ответить)

  2. jack-willsher 25.01.2017 20:11 # jack-willsher
    Опять придет в начале забьет пару сумасшедших голов и дальше в Китай или в Америку.

    (ответить)

  3. suarezov 25.01.2017 20:05 # suarezov
    Помню его когда он играл в Лацио, думал топ растет

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: