Адебайор готов вернуться в Премьер-Лигу

Бывший нападающий "Арсенала", "Манчестер Сити", "Тоттенхэма" и "Кристал Пэлас" Эммануэль Адебайор заявил, что готов вернуться в Премьер-Лигу.

Во вторник сборная Того с 32-летним Адебайором в атаке завершила выступление на Кубке Африки. Теперь Эммануэль, находящийся в статусе свободного агента, готов приступить к поискам нового клуба, желательно – в Премьер-Лиге.



"Я уверен, что еще могу выступать на таком высоком уровне. Я родился с генами победителями и наверняка смог бы справиться с присущим Премьер-Лиге давлением".



"Теперь, когда мы вылетели с Кубка Африки, я вернусь домой и позвоню своему агенту. Я хочу узнать, есть ли клубы, которые заинтересованы во мне и готовы предложить контракт".



"Давайте не будем торопить события и посмотрим, что из этого выйдет. Вы знаете, как сильно я люблю Премьер-Лигу, пускай в самой Англии меня не слишком-то любят", - сообщил Адебайор Sky Sports.