Адебайор готов вернуться в Премьер-Лигу

Эммануэль Адебайор Бывший нападающий "Арсенала", "Манчестер Сити", "Тоттенхэма" и "Кристал Пэлас" Эммануэль Адебайор заявил, что готов вернуться в Премьер-Лигу.

Во вторник сборная Того с 32-летним Адебайором в атаке завершила выступление на Кубке Африки. Теперь Эммануэль, находящийся в статусе свободного агента, готов приступить к поискам нового клуба, желательно – в Премьер-Лиге.

"Я уверен, что еще могу выступать на таком высоком уровне. Я родился с генами победителями и наверняка смог бы справиться с присущим Премьер-Лиге давлением".

"Теперь, когда мы вылетели с Кубка Африки, я вернусь домой и позвоню своему агенту. Я хочу узнать, есть ли клубы, которые заинтересованы во мне и готовы предложить контракт".

"Давайте не будем торопить события и посмотрим, что из этого выйдет. Вы знаете, как сильно я люблю Премьер-Лигу, пускай в самой Англии меня не слишком-то любят", - сообщил Адебайор Sky Sports.



Метки Адебайор, Премьер-Лига

Автор foxmcfc   

Дата 25.01.2017 19:00

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  1. suarezov 25.01.2017 19:26 # suarezov
    а он каким боком еще не в Китае???

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  2. bes-ter 25.01.2017 19:21 # bes-ter
    Братья его голодают, а он с макбуком сидит(

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  3. thierryhenry14 25.01.2017 19:12 # thierryhenry14
    Да этот мусор никому бесплатно не упал

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