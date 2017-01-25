Клопп: "Проиграем "Челси" – вылетим из гонки"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что поражение в очном матче с "Челси" лишит его команду шансов на победу в Премьер-Лиге.

В текущем календарном году подопечные Клоппа выиграли всего один матч, отпустив лидирующий в Премьер-Лиге "Челси" уже на расстояние 10 очков. Юрген отметает разговоры о кризисе, но предстоящий поединок на "Энфилде" считает решающим для своей команды в борьбе за титул.



"Кто-то из вас действительно считает, что без чемпионского титула этот сезон автоматически будет признан неудачным? Я не знаю, чем помочь человеку, который так думает. Что я могу сделать? У нас остаются шансы на победу во всех турнирах".



"Да, если "Челси" победит на "Энфилде" (в следующий вторник), тогда мы не сможем бороться за титул, но во всех остальных турнирах еще как. Давайте подождем с выводами до тех пор, пока мы не сыграем все эти важные матчи".



"Кто может угнать за "Челси", когда они находятся в такой форме? Мы играли против них, выиграли, но за соперников мы отвечать не можем. Мы сделали все, что было в наших силах".



"В этом сезоне мы должны сделать шаг вперед по сравнению с предыдущим. Только так мы сможем сделать следующий шаг в развитии. Этот клуб строит долгосрочный проект, поэтому мы не будем останавливаться на достигнутом", - цитирует Клоппа ESPN.