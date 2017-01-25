"Марсель" не будет платить свыше 25 млн. фунтов за Пайе

В ходе переговоров о покупке плеймейкера "Вест Хэма" Димитри Пайе "Марсель" поставил ультиматум: французский клуб не будет платить за игрока свыше 25 миллионов фунтов.

Как известно, лондонский клуб отклонил уже три предложения о продаже Пайе, который устроил забастовку главному тренеру "молотков" Славену Биличу и прямо сейчас тренируется с резервистами.



По информации Sky Sports, непростые переговоры привели к расколу среди руководителей "Марселя": часть из них уже отказалась от идеи с возвращением Димитри, другая заинтересована в продолжение диалога.



Источник, близкий к французскому клубу, утверждает, что "Марсель" не собирается платить за 29-летнего игрока свыше 25 миллионов фунтов. Высока вероятность, что с новым предложением представитель Лиги 1 выйдет в заключительный день трансферного окна, но вместо покупки попробует арендовать Пайе до конца сезона.



Отметим, что владельцы "Вест Хэма" готовы пойти на сделку, но только в том случае, если потенциальный покупатель выложит за Димитри 30 миллионов фунтов.