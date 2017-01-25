"Марсель" не будет платить свыше 25 млн. фунтов за Пайе

Димитри Пайе В ходе переговоров о покупке плеймейкера "Вест Хэма" Димитри Пайе "Марсель" поставил ультиматум: французский клуб не будет платить за игрока свыше 25 миллионов фунтов.

Как известно, лондонский клуб отклонил уже три предложения о продаже Пайе, который устроил забастовку главному тренеру "молотков" Славену Биличу и прямо сейчас тренируется с резервистами.

По информации Sky Sports, непростые переговоры привели к расколу среди руководителей "Марселя": часть из них уже отказалась от идеи с возвращением Димитри, другая заинтересована в продолжение диалога.

Источник, близкий к французскому клубу, утверждает, что "Марсель" не собирается платить за 29-летнего игрока свыше 25 миллионов фунтов. Высока вероятность, что с новым предложением представитель Лиги 1 выйдет в заключительный день трансферного окна, но вместо покупки попробует арендовать Пайе до конца сезона.

Отметим, что владельцы "Вест Хэма" готовы пойти на сделку, но только в том случае, если потенциальный покупатель выложит за Димитри 30 миллионов фунтов.



Метки Вест Хэм, Марсель, Пайе

Автор foxmcfc   

Дата 25.01.2017 17:00

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  1. selfish 25.01.2017 17:19 # selfish
    толковый нап

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  2. udaff 25.01.2017 17:17 # udaff
    Допрыгался Пайе.

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  3. shliko 25.01.2017 17:13 # shliko
    С победой!

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  4. suarezov 25.01.2017 17:12 # suarezov
    хз даже почему он телку включил, зп норм, живет в Лондоне, лидер команды, от жиру бесится короче

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