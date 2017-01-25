"Арсенал" больше всех в Премьер-Лиге пострадал от травм в прошлом сезоне

Данни Уэлбек По итогам прошлого сезона "Арсенал" пострадал от травм больше, чем какой-либо другой клуб Премьер-Лиги, вхолостую потратив на зарплаты почти 15 миллионов фунтов.

Как гласит исследование аналитической фирмы Hopewiser, в сезоне 2015/16 сразу 15 игроков первой команды "Арсенала" побывали в лазарете, суммарно проведя на больничных койках 201 неделю — это больше всех и дольше всех в дивизионе.

В силу обязательств по контрактам, футбольные клубы платят зарплату своим игрокам, даже когда те травмированы и дисквалифицированы. Подсчитано, что в прошлом сезоне "канониры" потратили примерно 15 млн. фунтов на футболистов, пока те находились в лазарете.

В плане финансовых затрат "Арсенал" уступил только "Манчестер Сити", чьи игроки, отсутствуя с повреждениями, стали богаче суммарно на 16 с лишним млн. фунтов. Правда, в лазарете "горожане" провели меньше времени, нежели "канониры", и их было меньше числом.

Что касается дисквалификаций, то в этом отношении наибольшую цену заплатил "Челси" — почти 2 млн. фунтов.

Стоимость травм и дисквалификаций для клубов Премьер-Лиги в сезоне 2015/16


Метки Арсенал, Премьер-Лига, рейтинги, травмы

Автор mihajlo   

Дата 25.01.2017 16:00

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  1. evgenka 25.01.2017 16:15 # evgenka
    Взяли Invalid Cup!

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  2. j-silver 25.01.2017 16:04 # j-silver
    Хоть в чем то первые
    Считай трофей уже взяли

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