"Арсенал" больше всех в Премьер-Лиге пострадал от травм в прошлом сезоне

По итогам прошлого сезона "Арсенал" пострадал от травм больше, чем какой-либо другой клуб Премьер-Лиги, вхолостую потратив на зарплаты почти 15 миллионов фунтов.

Как гласит исследование аналитической фирмы Hopewiser, в сезоне 2015/16 сразу 15 игроков первой команды "Арсенала" побывали в лазарете, суммарно проведя на больничных койках 201 неделю — это больше всех и дольше всех в дивизионе.



В силу обязательств по контрактам, футбольные клубы платят зарплату своим игрокам, даже когда те травмированы и дисквалифицированы. Подсчитано, что в прошлом сезоне "канониры" потратили примерно 15 млн. фунтов на футболистов, пока те находились в лазарете.



В плане финансовых затрат "Арсенал" уступил только "Манчестер Сити", чьи игроки, отсутствуя с повреждениями, стали богаче суммарно на 16 с лишним млн. фунтов. Правда, в лазарете "горожане" провели меньше времени, нежели "канониры", и их было меньше числом.



Что касается дисквалификаций, то в этом отношении наибольшую цену заплатил "Челси" — почти 2 млн. фунтов.



