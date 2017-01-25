"Бернли" согласовал стоимость Снодграсса

Роберт Снодграсс "Халл" принял предложение "Бернли" в размере 10 миллионов фунтов о покупке своего лучшего бомбардира в этом сезоне Роберта Сногдрасса.

Несмотря на свое отчаянное положение в Премьер-Лиге, боссы "тигров" не смогли устоять перед соблазном выручить неплохие деньги за игрока, чей контракт, по разным данным, истекает либо в конце следующего сезона, либо уже в конце этого.

Как сообщает BBC, теперь 29-летний шотландец, забивший семь голов в рамках Премьер-Лиги, отправляется на "Терф Мур" для прохождения медицинского обследований и обсуждения условий личного контракта.

Добавим, что лишь на прошлой неделе "Халл" продал другого своего полузащитника — Джейка Ливермора, который по сделке стоимостью 10 млн. фунтов отправился в "Вест Бромвич".


Метки Бернли, Снодграсс, Халл

Автор mihajlo   

Дата 25.01.2017 15:00

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