Светская хроника за среду

Пьер-Эмерик Обамеянг доступен за 80 миллионов фунтов. Мамаду Сако задумывается о переезде в Россию. "Интер" хочет Алексиса Санчеса. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

Дортмундская "Боруссия" установила цену в 80 миллионов фунтов за нападающего Пьер-Эмерик Обамеянга. (Metro)



"Ливерпуль" обсуждает покупку полузащитника "Спортинга" Вильяма Карвалью за 26 млн. фунтов. (Daily Mail)



Летом "Ливерпуль" попробует купить полузащитника "Байера" Юлиана Брандта. (Daily Express)



Защитник "Ливерпуля" Мамаду Сако раздумывает над предложениями от "Саутгемптона" и московского "Спартака". (Daily Express)



Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес стал одной из приоритетных трансферных целей "Интера" на лето. (Corriere dello Sport)



Некий английский клуб хочет заполучить вингера ПСЖ Хесе. (Sky Sports)



"Тоттенхэм" готов продать защитника Федерико Фасио в "Рому". (Daily Express)



"Саутгемптон" улучшил свое предложение по нападающему "Наполи" Маноло Габбиадини до 14 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Вердер" отклонил предложение "Эвертона" в размере 8 млн. фунтов о покупке полузащитника Тома Дилейни. (Liverpool Echo)



Нападающий "Милана" Мбайе Ньянг заинтересовал "Вест Хэм". (Sky Sports)



"Вест Хэму", возможно, придется отдать полузащитника Димитри Пайе в аренду. (Daily Mirror)



"Уотфорд" близок к продаже своего нападающего Одиона Игало в "Шанхай Шеньхуа" за 38 млн. фунтов. (Daily Mirror)



Полузащитник "Стоука" Чарли Адам попал на радар к "Фенербахче". (ESPN)



"Сандерленд" проявляет интерес к игрокам "Эвертона" Брайану Овьедо и Даррону Гибсону. (Daily Mail)



"Бернли" готовит предложение насчет защитника "Халла" Энди Робертсона. (ESPN)



"Халл" интересуется вингером "Генка" Леоном Байли, оцениваемым в 10 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Халл", "Суонси", "Вест Хэм" и "Зенит" претендуют на защитника "Интера" Андреа Раноккью. (Gazzrtta dello Sport)



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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола готов заключить новый контракт со своим клубом на пять лет. (The Sun)



Айтор Каранка может быть уволен с поста главного тренера "Мидлсбро". (Daily Star)



Принадлежащий "Челси" защитник Абдул Рахман Баба уже не сыграет в этом сезоне из-за травмы колена, полученной на Кубке Африки. (Sky Sports)



Исследование CIES гласит, что "Тоттенхэм" обладает третьим самым дорогим составом в Европе, уступая лишь "Реалу" и "Барселоне". (ESPN)



Пол Клемент заявил, что спасение "Суонси" от вылета из Премьер-Лиги стало бы для него более ценным достижением, чем победа с "Баварией" в Бундеслиге. (Daily Express)



Разозленные фанаты "Вест Хэма" забросали яйцами дом Димитри Пайе, после чего клуб был вынужден приставить круглосуточную охрану к своему полузащитнику. (The Sun)