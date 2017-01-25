Ламела исключает свой уход из "Тоттенхэма"

Эрик Ламела Вингер "Тоттенхэма" Эрик Ламела опроверг слухи, согласно которым он скучает по Италии и жаждет покинуть клуб.

В начале года 24-летний Ламела вернулся в расположение "Ромы", где встретился с физиотерапевтом бывшего клуба и попытался разузнать подробности травмы, из-за которой он не появляется на поле вот уже три месяца подряд.

По слухам, Эрик скучает по Италии и хочет остаться в этой стране даже после реабилитации. Отвечая на эти домыслы, Ламела ясно дал понять, что это не так, а свое будущее он связывает с "Тоттенхэмом".

"Чтобы разъяснить ситуацию, скажу, что я нахожусь в Риме, но это связано исключительно с травмой и реабилитацией. Я скучаю по "Уайт Харт Лэйн" каждую минуту своего пребывания здесь", - цитирует Ламелу ESPN.



Метки Ламела, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 25.01.2017 13:00

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  1. eakz 25.01.2017 13:05 # eakz
    тяжело будет пробиться в основу, так что, иди-ка в свой потенциальный Наполи

    (ответить)

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