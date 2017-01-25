Ламела исключает свой уход из "Тоттенхэма"

Вингер "Тоттенхэма" Эрик Ламела опроверг слухи, согласно которым он скучает по Италии и жаждет покинуть клуб.

В начале года 24-летний Ламела вернулся в расположение "Ромы", где встретился с физиотерапевтом бывшего клуба и попытался разузнать подробности травмы, из-за которой он не появляется на поле вот уже три месяца подряд.



По слухам, Эрик скучает по Италии и хочет остаться в этой стране даже после реабилитации. Отвечая на эти домыслы, Ламела ясно дал понять, что это не так, а свое будущее он связывает с "Тоттенхэмом".



"Чтобы разъяснить ситуацию, скажу, что я нахожусь в Риме, но это связано исключительно с травмой и реабилитацией. Я скучаю по "Уайт Харт Лэйн" каждую минуту своего пребывания здесь", - цитирует Ламелу ESPN.