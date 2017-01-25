"Юнайтед" собирается расширить "Олд Траффорд"

"Манчестер Юнайтед" разрабатывает план по увеличению вместимости своего стадиона "Олд Траффорд" до 88 тысяч зрителей.

Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, боссы "красных дьяволов" хотят добавить своей арене еще более 12 тысяч мест. Первым шагом в этом направлении должна стать реконструкция трибуны имена сэра Бобби Чарльтона, ранее известной как Главная трибуна и Южная трибуна, что увеличит ее вместимость на 7.5 тыс. мест.



До сих пор подобного рода проект был лишен финансового смысла ввиду его дороговизны, ведь рядом проходит ветка железной дороги, что потребовало бы строительства тоннеля и сноса ряда зданий. Однако развитие современных технологий делает эту проблему решаемой.



В данный момент план "Юнайтед" заключается в том, чтобы добавить упомянутой трибуне по сектору с каждого из краев. В процессе строительства клубу даже не придется закрывать сопряженные части стадиона.



В случае полной реализации этого проекта "Олд Траффорд" станет вторым самым крупным клубным стадионом в Европе, уступая лишь 99-тысячному "Ноу Камп" "Барселоны", и вторым самым крупным в стране, уступая арене национальной команды "Уэмбли" (90 тыс. мест).