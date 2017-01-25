Коутиньо заключил новый контракт с "Ливерпулем"

"Ливерпуль" официально объявил о подписании нового долгосрочного контракта с полузащитником Филиппе Коутиньо.

Напомним, Коутиньо выступает за "красных" после своего перехода из "Интера" в январе 2013. За это время Филиппе провел 163 матча за мерсисайдский клуб и забил 34 гола, утвердившись в качестве одной из ярчайших звезд Премьер-Лиги.



В этом сезоне 24-летний бразилец продолжает демонстрировать прогресс, наградой чему стало новое долгосрочное соглашение, которое вступит в силу с 1 июля.



"Во-первых, я бы хотел поблагодарить каждого в клубе. Я очень рад заключить новый контракт здесь. Я очень благодарен этому клубу, и новый контракт отражает, насколько я счастлив здесь. Я буду работать еще упорнее, чтобы отблагодарить за оказанное мне доверие".



"Я подписал этот новый контракт, благодаря которому продлю свое пребывание здесь еще на несколько лет, потому что это огромная честь для меня. Я очень счастлив здесь, ведь каждый в клубе принял меня с распростертыми объятиями, и болельщики поддерживают меня с самого первого дня. Я очень благодарен этому футбольному клубу за все", — сообщил Коутиньо.