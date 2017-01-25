Коутиньо заключил новый контракт с "Ливерпулем"

Филиппе Коутиньо и Юрген Клопп "Ливерпуль" официально объявил о подписании нового долгосрочного контракта с полузащитником Филиппе Коутиньо.

Напомним, Коутиньо выступает за "красных" после своего перехода из "Интера" в январе 2013. За это время Филиппе провел 163 матча за мерсисайдский клуб и забил 34 гола, утвердившись в качестве одной из ярчайших звезд Премьер-Лиги.

В этом сезоне 24-летний бразилец продолжает демонстрировать прогресс, наградой чему стало новое долгосрочное соглашение, которое вступит в силу с 1 июля.

"Во-первых, я бы хотел поблагодарить каждого в клубе. Я очень рад заключить новый контракт здесь. Я очень благодарен этому клубу, и новый контракт отражает, насколько я счастлив здесь. Я буду работать еще упорнее, чтобы отблагодарить за оказанное мне доверие".

"Я подписал этот новый контракт, благодаря которому продлю свое пребывание здесь еще на несколько лет, потому что это огромная честь для меня. Я очень счастлив здесь, ведь каждый в клубе принял меня с распростертыми объятиями, и болельщики поддерживают меня с самого первого дня. Я очень благодарен этому футбольному клубу за все", — сообщил Коутиньо.


Метки контракты, Коутиньо, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 25.01.2017 11:10

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Последние комментарии:




  1. halamadrid94 25.01.2017 12:00 # halamadrid94
    А когда у него контракт заканчивался ? Кто в курсе ?

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  2. skychnie-oboi 25.01.2017 11:41 # skychnie-oboi
    Летом уйдет в Барсу.Ничего нового.

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  3. theo-zm 25.01.2017 11:28 # theo-zm
    Хорошая новость для ливера

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  4. moneygun 25.01.2017 11:21 # moneygun
    150 к в неделю. Без клаусулы.
    Акуенно.

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  5. selfish 25.01.2017 11:17 # selfish
    тут топ ниче не скажешь

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  6. parfirchik 25.01.2017 11:14 # parfirchik
    Топчика подписали. Значит Марковеч прощай...

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  7. karandash 25.01.2017 11:13 # karandash
    хотят продать подороже значит

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