Баллак не сильно удивлен лидерством "Челси" в Премьер-Лиге

Эден Азар и Диего Коста Бывший полузащитник "Челси" Михаэль Баллак заявил, что уверенное лидерство команды Антонио Конте в Премьер-Лиге не является для него большим сюрпризом.

После 22-го тура "синим" удалось нарастить свое преимущество над ближайшим преследователем в Премьер-Лиге до восьми очков. "Челси" блестяще проводит свой дебютный сезон при итальянском тренере, однако Баллак не сильно этим удивлен.

"Сюрприз был в прошлом году, когда они были так плохи. То, что сейчас они во главе лиги, не является огромным сюрпризом, ведь у них есть преимущество в отсутствии еврокубков. Кроме того, команда играет, используя свои сильные стороны".

"Взгляните на Азара, Педро или Диего Косту — в этом году они играют на другом уровне. И это не только потому, что они отдыхают всю неделю. Особенно Азар — он кажется игроком, который должен быть в хорошем настроении, чтобы играть хорошо. Он должен чувствовать себя желанным, должен находиться в хорошей обстановке, люди должны любить его — так это выглядит, игроком подобного рода он является".

"Конте свеж, у него очень простой и четкий футбол. Футбол, который легко понять. Он очень любит конкуренцию, и когда я говорю про него, то словно говорю про итальянский футбол — очень организованный, очень дисциплинированный, с хорошим контролем. Но не предсказуемый", — цитирует Баллака The Telegraph.


Метки Баллак, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.01.2017 11:00

Количество просмотров Просмотров: 903

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  1. karnivool 25.01.2017 11:48 # karnivool
    Миха просто легенда! Никогда не забуду его наезд эврёбе! До сих пор его футболка дома пылится!!! )

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  2. barstreetboy 25.01.2017 11:36 # barstreetboy
    Я думал, что эта псина уже умерла

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  3. selfish 25.01.2017 11:19 # selfish
    Клопп поборется за лидерство в чемпионате

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  4. slavik92 25.01.2017 11:03 # slavik92
    азар в последних матчах вообще мешок. чет зажег в начале сезона и потух потом.

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  5. dautov 25.01.2017 11:03 # dautov
    адекват... ули

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  6. shliko 25.01.2017 11:02 # shliko
    Красава! Легенда! Челси чемпик! Конте топ! Клопп лох!

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