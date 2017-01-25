Баллак не сильно удивлен лидерством "Челси" в Премьер-Лиге

Бывший полузащитник "Челси" Михаэль Баллак заявил, что уверенное лидерство команды Антонио Конте в Премьер-Лиге не является для него большим сюрпризом.

После 22-го тура "синим" удалось нарастить свое преимущество над ближайшим преследователем в Премьер-Лиге до восьми очков. "Челси" блестяще проводит свой дебютный сезон при итальянском тренере, однако Баллак не сильно этим удивлен.



"Сюрприз был в прошлом году, когда они были так плохи. То, что сейчас они во главе лиги, не является огромным сюрпризом, ведь у них есть преимущество в отсутствии еврокубков. Кроме того, команда играет, используя свои сильные стороны".



"Взгляните на Азара, Педро или Диего Косту — в этом году они играют на другом уровне. И это не только потому, что они отдыхают всю неделю. Особенно Азар — он кажется игроком, который должен быть в хорошем настроении, чтобы играть хорошо. Он должен чувствовать себя желанным, должен находиться в хорошей обстановке, люди должны любить его — так это выглядит, игроком подобного рода он является".



"Конте свеж, у него очень простой и четкий футбол. Футбол, который легко понять. Он очень любит конкуренцию, и когда я говорю про него, то словно говорю про итальянский футбол — очень организованный, очень дисциплинированный, с хорошим контролем. Но не предсказуемый", — цитирует Баллака The Telegraph.