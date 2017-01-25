Уэйн Руни планирует стать тренером

Капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни подтвердил, что по-прежнему хочет стать тренером после завершения своей игровой карьеры.

В минувший уикенд Уэйн забил свой 250-й гол за "красных дьяволов", став лучшим бомбардиром клуба с "Олд Траффорд" всех времен. Однако нельзя не заметить, что блестящая карьера Руни постепенно близится к закату, о чем свидетельствует потеря им места в стартовом составе команды Жозе Моуриньо.



И действительно, 31-летний капитан сборной Англии уже задумывается о своем будущем. Уэйн проходит тренерские курсы и надеется попробовать себя в тренерской профессии, когда повесит бутсы на гвоздь.



"Прежде я уже говорил на публику, что хотел бы попробовать себя в качестве тренера. Конечно, сперва я должен получить тренерскую лицензию, чем я и занимаюсь в настоящее время".



"Мне кажется, было бы печально не найти применение всем тем знаниям об игре, что я накопил, просто уйдя из футбола, когда я закончу играть", — цитирует Руни Daily Mirror.