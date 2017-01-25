Фергюсон доволен прогрессом "Юнайтед" при Моуриньо

Жозе Моуриньо Экс-рулевой "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон отметил прогресс "красных дьяволов" при Жозе Моуриньо с течением этого сезона.

В стремлении найти достойного преемника для сэра Алекса клуб с "Олд Траффорд" пробует уже третьего специалиста — ни Дэвид Мойес, ни Луи Ван Галь с этой ношей не справились.

Карьера Моуриньо в "Юнайтед" тоже началась не сильно убедительно, но постепенно португалец освоился и сейчас демонстрирует беспроигрышную серию из 17 матчей с учетом всех соревнований. Сам Фергюсон доволен тем, как Жозе справляется с этой работой.

"Вы могли видеть, что ему пришлось попотеть, чтобы найти подход к клубу. Команда играла по-настоящему хорошо, но ему очень не везло. У него было шесть ничьих 1:1, и в каждом матче он вчистую переигрывал соперника. Не будь всех этих ничьих, они боролись бы с "Челси". Жаль, что так вышло, но ему придется смириться с этим".

"Я слегка отличался от Жозе в том отношении, что хотел строить футбольный клуб и хотел, чтобы молодые игроки были частью этого".

"Тем не менее, команда играла неважно, и ему требовалось найти решения, чтобы исправить это. Думаю, сейчас Жозе находит эти решения. Ранее в сезоне был период, когда он не находил решений, и порой его эмоции вскипали. Вы можете видеть, что теперь он спокоен и контролирует себя".

"Это просто очевидные наблюдения, который я сейчас делаю насчет команды. Команда отражает своего тренера".

"Против "Стоука" в субботу они играли до последнего касания мяча. Они никогда не сдавались и были за это вознаграждены, сумев кое-что выжать из матча благодаря этому великолепному голу Руни".

"А вы видели, что сделал Руни после своего гола? Побежал к центру поля. Без празднования. Он установил мяч так, словно хотел сказать: "Давайте, мы собираемся выиграть этот матч". Это именно тот дух, который создал Жозе", — сообщил Фергюсон BBC.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, тренеры, Фергюсон

Автор mihajlo   

Дата 25.01.2017 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1737

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Последние комментарии:




  1. supernurbek 25.01.2017 09:57 # supernurbek
    Не будь всех этих ничьих, они боролись бы с "Челси"

    Будь у фергюсона х..й, он был бы мужчиной!

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  2. trolochel 25.01.2017 09:55 # trolochel
    достойное место для команды Моура

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  3. forester 25.01.2017 09:50 # forester
    Просто поражает воображение

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  4. chelsea88 25.01.2017 09:37 # chelsea88
    6 Манчестер Юнайтед 22 41
    прогресс. Так-то я тоже доволен.

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  5. nurikoni 25.01.2017 09:28 # nurikoni
    Достойно

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  6. dayver 25.01.2017 09:19 # dayver
    А ведь было 4 необязательные ничьи - это +8 очков. Добрали бы свои очки, были б вторыми. Осталось только против топов агрессивнее играть.

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  7. skychnie-oboi 25.01.2017 09:12 # skychnie-oboi
    41 22 6
    Всим писда друзи

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  8. largo-winch 25.01.2017 09:00 # largo-winch
    кекек))

    6 22 41

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