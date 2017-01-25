Фергюсон доволен прогрессом "Юнайтед" при Моуриньо
Экс-рулевой "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон отметил прогресс "красных дьяволов" при Жозе Моуриньо с течением этого сезона.
В стремлении найти достойного преемника для сэра Алекса клуб с "Олд Траффорд" пробует уже третьего специалиста — ни Дэвид Мойес, ни Луи Ван Галь с этой ношей не справились.
Карьера Моуриньо в "Юнайтед" тоже началась не сильно убедительно, но постепенно португалец освоился и сейчас демонстрирует беспроигрышную серию из 17 матчей с учетом всех соревнований. Сам Фергюсон доволен тем, как Жозе справляется с этой работой.
"Вы могли видеть, что ему пришлось попотеть, чтобы найти подход к клубу. Команда играла по-настоящему хорошо, но ему очень не везло. У него было шесть ничьих 1:1, и в каждом матче он вчистую переигрывал соперника. Не будь всех этих ничьих, они боролись бы с "Челси". Жаль, что так вышло, но ему придется смириться с этим".
"Я слегка отличался от Жозе в том отношении, что хотел строить футбольный клуб и хотел, чтобы молодые игроки были частью этого".
"Тем не менее, команда играла неважно, и ему требовалось найти решения, чтобы исправить это. Думаю, сейчас Жозе находит эти решения. Ранее в сезоне был период, когда он не находил решений, и порой его эмоции вскипали. Вы можете видеть, что теперь он спокоен и контролирует себя".
"Это просто очевидные наблюдения, который я сейчас делаю насчет команды. Команда отражает своего тренера".
"Против "Стоука" в субботу они играли до последнего касания мяча. Они никогда не сдавались и были за это вознаграждены, сумев кое-что выжать из матча благодаря этому великолепному голу Руни".
"А вы видели, что сделал Руни после своего гола? Побежал к центру поля. Без празднования. Он установил мяч так, словно хотел сказать: "Давайте, мы собираемся выиграть этот матч". Это именно тот дух, который создал Жозе", — сообщил Фергюсон BBC.
25.01.2017 09:00
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Последние комментарии:
Не будь всех этих ничьих, они боролись бы с "Челси"
Будь у фергюсона х..й, он был бы мужчиной!
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достойное место для команды Моура
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Просто поражает воображение
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6 Манчестер Юнайтед 22 41
прогресс. Так-то я тоже доволен.
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Достойно
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А ведь было 4 необязательные ничьи - это +8 очков. Добрали бы свои очки, были б вторыми. Осталось только против топов агрессивнее играть.
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41 22 6
Всим писда друзи
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кекек))
6 22 41
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