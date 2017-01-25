"Кристал Пэлас" может подписать Мвила и Самбу

"Кристал Пэлас" обдумывает покупку полузащитника "Рубина" Янна Мвила и пригласил на просмотр защитника Кристофера Самба.

В данный момент главный тренер "орлов" Сэм Эллардайс активно работает над поиском усиления для своей команды и до конца недели надеется оформить покупки защитников Патрика Ван Анхольта из "Сандерленда" и Карла Дженкинсона из "Арсенала".



Как сообщает The Telegraph, очередной трансферной целью клуба с "Селхерст Парк" стал Мвила, который в прошлом сезоне помог "Сандерленду" избежать вылета из Премьер-Лиги — тогда "котов", к слову, тренировал именно Эллардайс.



В данный момент Большой Сэм уговаривает боссов своего клуба раскошелиться на 11 миллионов фунтов, которых должно хватить на то, чтобы переманить 26-летнего француза из Казани.



Тем временем, The Guardian передает, что Эллардайс пригласил на просмотр другого своего бывшего подопечного — еще по "Блэкберну" — Кристофера Самба, с которым в минувший уикенд расторг контракт "Панатинаикос".



В этом сезоне 32-летний конголезец, также поигравший за "Куинз Парк Рейнджерс", "Герту", "Анжи" и московское "Динамо", провел лишь два матча в Греции. Теперь Кристофер попытается заработать контракт с "Пэлас" до конца сезона.