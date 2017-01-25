Фергюсон ожидает, что рекорд Руни останется вечным

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон ожидает, что рекорд результативности Уэйна Руни за клуб из 250 голов никогда не будет побит.

В минувший уикенд против "Стоука" (1:1) Руни не только избавил "красных дьяволов" от поражения, но и забил свой 250-й гол за клуб, тем самым покорив предыдущее достижение сэра Бобби Чарльтона. Фергюсон сомневается, что кому-либо удастся превзойти Уэйна в будущем.



"Ну, предыдущий рекорд продержался 44 года. Когда Уэйн Руни переходил в клуб, я и представить себе не мог, что кому-либо удастся когда-нибудь побить рекорд сэра Бобби. Так что это выдающееся достижение для него. Это удивительно. Он сыграл на 200 матчей меньше, чем Бобби, и это делает его достижение еще удивительнее".



"Я не думаю, что кто-либо сможет превзойти Уэйна. Я не могу сказать, что этого никогда не случится — никогда не говори никогда — но если посмотреть на современный футбол, то "Манчестер Юнайтед" один из немногих клубов, способных сохранять игроков на срок свыше 10 лет".



"Теперь это стало сложнее, но нам везло в этом отношении. Если вы посмотрите на мое время или тем более на время сэра Мэтта Басби, мы располагали игроками, которые оставались в клубе более 10 лет. У нас было очень, очень много таких игроков, и Уэйн один из них".



"Но в наши дни подобное происходит все реже и реже, игроки не остаются на столь длительное время".



"Например, Жозе (Моуриньо) как-то упоминал молодого Маркуса Рэшфорда. Чтобы побить рекорд, ему нужно забивать более 20 голов каждый сезон в течение 10 лет или вроде того, а это сложно само по себе. Будем надеяться, что эта традиция не прервется, и он останется здесь дольше 10 лет, но теперь игроки делают это все меньше и меньше", — сообщил Фергюсон MUTV.