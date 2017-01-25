"Ливерпуль" и "Саутгемптон": рыночные отношения

В последние сезоны между "Ливерпулем" и "Саутгемптоном" сложились партнерские отношения. "Святые" делают бизнес, продавая на "Энфилд" игроков за хорошие деньги, а "Ливерпуль" получает футболистов, готовых прогрессировать и расти. Не удивимся, если у "Ливерпуля" уже есть скидочная карта "Саутгемптона", так как мерсисайдцы приобрели пять игроков на юге Англии за последние годы.

В течение последних трех сезонов со счетов "Ливерпуля" на реквизиты "Саутгемптона" перекочевало почти 100 миллионов фунтов, а в обратном направлении отправились Рики Ламберт, Деян Ловрен, Адам Лаллана, Натаниэль Клайн и Садио Мане. Не исключено, что в ближайшее время "Ливерпуль" снова обратится в футбольный супермаркет в Саутгемптоне, так как "святые" имеют удивительную способность находить адекватные замены ушедшим за меньшие деньги, а затем продавать и их, поддерживая на ходу один из самых прибыльных конвейеров английского футбола.



Давайте вспомним всех, кто перебрался с "Сент Мэри" на "Энфилд" в последние три сезона, и оценим тех игроков, которых "Саутгемптон" находил на замену ушедшим.



Садио Мане — Натан Редмонд



Стоимость Мане: 34 млн

Стоимость Редмонда: 12 млн



Самая свежая сделка между "Ливерпулем" и "Саутгемптоном" — на "Энфилд" отправился за 34 миллиона фунтов Садио Мане, предоставлявший "Сотону" фактор неожиданности, стихийности в каждом матче, а на его место скауты "Сотона" посоветовали взять Натана Редмонда из вылетевшего "Норвича". Редмонд, конечно же, сейчас проигрывает в сравнениях с Мане, так как он игрок немного другого уровня, к тому же играющий в "Саутгемптоне" на позиции нападающего, хоть приобретался как правый вингер.



Клод Пюэль видит Редмонда форвардом в схеме 4-4-2, но мы могли видеть по той же игре с "Ливерпулем" в Кубке Лиги, что Натану не хватает хладнокровности для того, чтобы быть финишером. Он транжирит слишком много моментов, так как большую часть карьеры создавал их для других, а не оказывался на острие атаки. По части технической оснащенности сравнения тоже не в пользу Редмонда да и результаты Мане на новом месте впечатляют куда больше, чем успехи Редмонда в "Саутгемптоне".



Пока что Редмонд и близко не подобрался к уровню Мане, но игрок он в целом неплохой и способный в будущем добиться прогресса. В "Ливерпуль" его, вероятно, не позовут, как и в любую другую команду из Лиги Чемпионов, но улучшить свою игру Натан способен.



Натаниэль Клайн — Седрик Соареш



Стоимость Клайна: 12,5 млн

Стоимость Седрика: 4,7 млн



"Саутгемптон" продал Клайна перед началом сезона 2015/16 после того, как правый защитник за три сезона на юге Англии дорос до вызова в национальную сборную. Сейчас можно говорить о том, что Клайн сделал шаг вперед в "Ливерпуле", но "Саутгемптон" с его уходом много не потерял, так как Седрик Соареш стал хорошей заменой, за небольшие деньги.



В своем первом сезоне в "Саутгемптоне" Седрик превзошел Клайна по среднему числу отборов (2,56 против 1,91), созданных моментов (1,19 против 0,73), успешных обводок (0,82 против 0,7) и перехватов (2,47 против 1,58), уступив лишь по количеству передач (35,5 против 45,4). Играл португалец не так часто, потому что ему понадобилось время на адаптацию, но в итоге попал на Евро-2016 вместе с новым партнером по линии обороны Жозе Фонте и стал чемпионом Европы в основном составе сборной Португалии.



Седрик стал хорошей находкой для "святых" — за небольшие деньги они получили игрока, который закрыл позицию правого защитника и стал надежной заменой Клайну. Сам же Клайн значительно прибавил в "Ливерпуле", конкурируя с Кайлом Уолкером за звание лучшего правого защитника с английским паспортом.



Рики Ламберт — Грациано Пелле



Стоимость Ламберта: 4 млн

Стоимость Пелле: 8 млн



Редкий случай, когда "Саутгемптон" отдал за замену больше, чем стоил уходивший игрок основы, но тут стоит сделать скидку на возраст Ламберта и то, что он отказывался продлевать контракт, желая попробовать свои силы в любимом клубе детства. "Ливерпуль" брал Ламберта в качестве джокера, но с этими функциями Рики не справился, так как привык постоянно играть в основе в "Сотоне" и выходить со скамейки не очень-то и умел. Да и уровень Ламберта все же не соответствовал "Ливерпулю" в то время, когда он туда перебрался — на пике формы Рики, может, и заиграл бы на "Энфилде", но сейчас можно констатировать, что он его прошел.



Грациано Пелле, конечно же, удачно заменил Ламберта, и во многом тут сыграло свою роль то, что играл он под руководством хорошо знакомого с его возможностями Рональда Кумана. Пелле легко вписался в схему игры "Сотона", так как и по стилю игры он такой же силовой форвард, как и многие годы радовавший своими голами болельщиков Ламберт, и тут все было достаточно просто и очевидно. В итоге Пелле принес в кассу "Саутгемптона" 12 миллионов, когда уехал в Китай, а вместо него пришел еще один силовой форвард Чарли Остин, травмированный сейчас, но добившийся статуса ведущего нападающего "святых".



Адам Лаллана — Душан Тадич



Стоимость Лалланы: 25 млн

Стоимость Тадича: 11 млн



Тот идеальный случай, когда довольны всем и покупатель, и клуб, который удачно продал своего воспитанника. И не менее удачно нашел ему замену за меньшие деньги, которую тоже можно продать и продолжить этот круговорот вингеров в "Саутгемптоне". До прихода Юргена Клоппа в "Ливерпуль" продажа Лалланы выглядела еще более удачной сделкой для "Сотона", так как Адам не смог быстро адаптироваться на новом месте, а вот Тадич стал раздавать голевые со старта.



Сейчас можно говорить, что оба игрока прогрессируют — Лаллана стал одним из лидеров "Ливерпуля" и сборной Англии благодаря работе с Клоппом, который нашел подход к трудолюбивому полузащитнику. Тадич входит в число самых креативных игроков лиги и стал самым ценным активом клуба в атаке — если кто-то захочет приобрести серба у "Сотона", "навар" на его трансфере будет как минимум тройным.



Деян Ловрен — Тоби Алдервейрелд



Стоимость Ловрена: 20 млн

Стоимость Алдервейрелда: аренда



Решение продать Ловрена в "Ливерпуль" за 20 миллионов и заменить его Тоби Алдервейрелдом (дальше — просто Тоби, по понятным причинам) было бы абсолютно гениальным, если бы "Сотон" смог договориться о выкупе его контракта или же сразу совершить полноценный трансфер бельгийца. После этого случая с арендами "Саутгемптон" не связывается, так как бизнеса тут не получилось — клуб стал идеальной витриной для Тоби в Премьер-Лиге, но продлить сотрудничество с ним не смог, так как вмешался "Тоттенхэм" и переманил защитника к себе.



Приезжал Тоби в "Сотон" реанимировать карьеру, так как в "Атлетико" у него не заладилось, а заиграл так, что "Тоттенхэм" вцепился в него мертвой хваткой и не жалеет о том, что забрал бельгийца к себе. Сейчас он — один из самых надежных центральных защитников Премьер-Лиги, а в лиге, где гранды разучились обороняться, это весьма крутой статус. Удачная игра воспитанника "Аякса" на правах аренды за "Сотон" была хорошим фоном для неудачно складывавшейся адаптации Ловрена в "Ливерпуле", но сейчас хорват смог найти себя на "Энфилде", хоть и все равно проигрывает в сравнении с Алдервейрелдом.



Впрочем, "Саутгемптон" не долго горевал о Тоби, а на его место нашел в "Селтике" игрока, который сейчас стал самым желанным защитником лиги — Виргила Ван Дейка. Совсем недавно новый тренер клубной академии "Ливерпуля" Стивен Джеррард высказался о том, что было бы неплохо купить голландца и сделать его очередным пассажиром по маршруту Саутгемптон — Ливерпуль, но стоимость Ван Дейка в условиях, когда его хотят чуть ли не все клубы английской топ-6 и особенно сильно — "Манчестер Сити", может быть заоблачной, не по бюджету "Ливерпуля".



Итог



"Саутгемптон", торгуя игроками, заработал в сделках с "Ливерпулем" почти 50 миллионов фунтов, практически всегда находя игроков, которые были не хуже ушедших. В данной пятерке проигрывает в сравнении с "оригиналом" очевидно только Натан Редмонд, но по воле Клода Пюэля он перестал быть вингером, а игра на новой позиции в новом клубе — испытание, требующее время для адаптации. В остальном — конвейер "Саутгемптона" работал без сбоев.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru