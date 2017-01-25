Фабрегас "грустит" из-за отсутствия игровой практики

Сеск Фабрегас Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас признался, что грустит из-за отсутствия игровой практики, но полон решимости вернуться в состав.

Главный тренер "синих" Антонио Конте предпочитает использовать в центре поля Нголо Канте и Неманью Матича. 29-летнему Фабрегасу остается довольствоваться лишь появлениями со скамейки запасных.

Например, в воскресном матче против "Халла" испанец вышел на поле только на 71-й минуте, но за отведенное ему время успел сделать результативный пас. Фабрегаса расстраивает такое положение дел, но он надеется вернуть доверие Конте.

"Разумеется, мне было приятно оформить голевой пас, в конце концов я играю в футбол, чтобы побеждать и наслаждаться процессом".

"Да, мне грустно, когда я остаюсь на скамейке запасных, но я рад, что у команды все складывается успешно. Мне нужно продолжать приносить пользу и доказывать тренеру, что я достоин большего", - приводит слова Фабрегаса Daily Mirror.



Метки Фабрегас, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 25.01.2017 00:05

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  1. alexandro6909 25.01.2017 00:25 # alexandro6909
    Точно не жалеет, что перешёл

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  2. chelsea1983 25.01.2017 00:09 # chelsea1983
    Молодец перешол из арсенала и уже куча трофеев выиграл АПЛ взял и ещё раз возьмёт

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