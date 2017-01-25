Фабрегас "грустит" из-за отсутствия игровой практики

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас признался, что грустит из-за отсутствия игровой практики, но полон решимости вернуться в состав.

Главный тренер "синих" Антонио Конте предпочитает использовать в центре поля Нголо Канте и Неманью Матича. 29-летнему Фабрегасу остается довольствоваться лишь появлениями со скамейки запасных.



Например, в воскресном матче против "Халла" испанец вышел на поле только на 71-й минуте, но за отведенное ему время успел сделать результативный пас. Фабрегаса расстраивает такое положение дел, но он надеется вернуть доверие Конте.



"Разумеется, мне было приятно оформить голевой пас, в конце концов я играю в футбол, чтобы побеждать и наслаждаться процессом".



"Да, мне грустно, когда я остаюсь на скамейке запасных, но я рад, что у команды все складывается успешно. Мне нужно продолжать приносить пользу и доказывать тренеру, что я достоин большего", - приводит слова Фабрегаса Daily Mirror.