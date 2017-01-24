Ромеу заключил новый контракт с "Саутгемптоном"

Испанский полузащитник "Саутгемптона" Ориоль Ромеу заключил со своим клубом новый контракт на четыре с половиной года.

Напомним, Ромеу перебрался в Англию еще в 2011 году, рискнув присоединиться к "Челси". Высокая конкуренция не позволила Ориолю проявить себя на "Стэмфорд Бридж", и после пары арендных командировок в августе 2015 он ушел в "Саутгемптон".



На "Сент Мэри" дела 25-летнего испанца идут гораздо лучше. В этом сезоне Премьер-Лиги Ромеу появлялся в стартовом составе "святых" на все матчи, за исключением одного.



Наградой для воспитанника "Барселоны" за продемонстрированный прогресс стал новый контракт, рассчитанный до лета 2021 года.



"Получив этот новый контракт с клубом, я не могу быть счастливее. С момента моего перехода сюда я чувствую себя очень, очень хорошо. Все складывается для меня позитивно. Я развиваюсь и становлюсь лучше с каждым днем", — сообщил Ромеу.