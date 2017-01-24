Пирес: "Санчес не знает, подпишет ли он новый контракт"

Легенда "Арсенала" Робер Пирес рассказал, что спрашивал Алексиса Санчеса о новом контракте, но чилийский нападающий предпочел уклониться от ответа.

Вот уже несколько месяцев "канониры" безуспешно пытаются склонить Алексиса к новой сделке. Меж тем, от действующего соглашения 28-летнего чилийца остается всего 18 месяцев.



Эта ситуация подогревает слухи об интересе к Санчесу, забившему уже 17 голов в этом сезоне, со стороны ПСЖ, "Ювентуса", а также китайских клубов. Не выдержав, Пирес, член тренерского штаба "Арсенала", решил лично спросить Алексиса о планах на будущее, но не получил вразумительного ответа.



"На прошлой неделе я спросил Алексиса насчет того, собирается ли он продлевать контракт. Он сказал мне, что не знает и лишь хочет играть. Он не знает, что произойдет, он просто хочет играть и получать удовольствие".



"Все мы хотим, чтобы Алексис остался в "Арсенале". Надеюсь, он продлит свой контракт, потому что он удивительный игрок. Алексис — это двигатель машины. Надеюсь, он останется навсегда".



"Я ежедневно наблюдаю его в тренировках. Он стал сильнее и мощнее. Он стал более зрелым игроком. То, как он тренируется, впечатляет — он никогда не хочет останавливаться. Венгер и советуем ему немного сбавить обороты, но он отвечает, что выходит на поле для того, чтобы тренироваться", — сообщил Пирес La Tercera.