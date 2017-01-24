Кейн: "Глупо покидать такой "Тоттенхэм"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн уверен, что его партнеры по команде не пойдут по стопам Гарета Бэйла и Луки Модрича и останутся в лондонском клубе.

Прогресс "шпор" под руководством Маурисио Почеттино усилил интерес европейских грандов к фланговым защитникам Кайлу Уолкеру и Данни Роузу, полузащитнику Деле Алли, а также голкиперу Уго Льорису.



Однако Кейн уверен, что никто из его партнеров по команде даже не помышляет об уходе с "Уайт Харт Лэйн": они выступают под руководством одного из лучших тренеров в мире и скоро переберутся на новый вместительный стадион.



"Я сильно удивлюсь, если кто-то из моих товарищей по команде захочет уйти. Мы творим историю, которой не хватает лишь последнего шага – трофея. Было бы глупо покидать "Тоттенхэм" сейчас".



"Мы можем работать с одним из лучших тренеров в мире, а совсем скоро клуб воздвигнет новый стадион. У "Тоттенхэма" многообещающее будущее", - сообщил Кейн в интервью Gazzetta dello Sport.