Кейн: "Глупо покидать такой "Тоттенхэм"

Харри Кейн и Кайл Уолкер Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн уверен, что его партнеры по команде не пойдут по стопам Гарета Бэйла и Луки Модрича и останутся в лондонском клубе.

Прогресс "шпор" под руководством Маурисио Почеттино усилил интерес европейских грандов к фланговым защитникам Кайлу Уолкеру и Данни Роузу, полузащитнику Деле Алли, а также голкиперу Уго Льорису.

Однако Кейн уверен, что никто из его партнеров по команде даже не помышляет об уходе с "Уайт Харт Лэйн": они выступают под руководством одного из лучших тренеров в мире и скоро переберутся на новый вместительный стадион.

"Я сильно удивлюсь, если кто-то из моих товарищей по команде захочет уйти. Мы творим историю, которой не хватает лишь последнего шага – трофея. Было бы глупо покидать "Тоттенхэм" сейчас".

"Мы можем работать с одним из лучших тренеров в мире, а совсем скоро клуб воздвигнет новый стадион. У "Тоттенхэма" многообещающее будущее", - сообщил Кейн в интервью Gazzetta dello Sport.



Метки Кейн, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 24.01.2017 21:00

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  1. halamadrid94 24.01.2017 21:57 # halamadrid94
    Будет глупо всех продать . А вот Кейна , Эриксена и Алли можно прихватить , за 150 лимонов , скажем

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  2. j-silver 24.01.2017 21:53 # j-silver
    "Глупо покидать такой тотенхем... но летом я в челси. Вы держитесь там, удачи вам, здоровья."

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  3. realfan 24.01.2017 21:47 # realfan
    хейтеры и мешки отсосите просто

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  4. sisyazavr 24.01.2017 21:35 # sisyazavr
    Пусть повторит это, когда предложат 1кк в месяц за игру в Америке

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  5. dred 24.01.2017 21:08 # dred
    Ну...Тотен не станет чемпионом в ближайшие годы

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