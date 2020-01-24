"Лестер" продал Луиса Эрнандеса в "Малагу"

Луис Эрнандес "Лестер" продал своего защитника Луиса Эрнандеса в "Малагу" за 1.7 миллионов фунтов.

Прошлым летом Эрнандес перебрался на "Кинг Пауэр" из хихонского "Спортинга", чтобы поспорить с Данни Симпсоном за право играть на правом фланге обороне чемпионов Премьер-Лиги.

Однако выиграть конкуренцию у Симпсона 27-летнему испанцу не удалось. Луис провел лишь восемь матчей за "лис", включая три появления в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.

И вот теперь Эрнандес возвращается на родину, чтобы выступать за "Малагу".


Метки Лестер, Малага, трансферы, Эрнандес

Автор mihajlo   

Дата 24.01.2017 20:45

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