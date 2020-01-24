"Лестер" продал Луиса Эрнандеса в "Малагу"
"Лестер" продал своего защитника Луиса Эрнандеса в "Малагу" за 1.7 миллионов фунтов.
Прошлым летом Эрнандес перебрался на "Кинг Пауэр" из хихонского "Спортинга", чтобы поспорить с Данни Симпсоном за право играть на правом фланге обороне чемпионов Премьер-Лиги.
Однако выиграть конкуренцию у Симпсона 27-летнему испанцу не удалось. Луис провел лишь восемь матчей за "лис", включая три появления в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.
И вот теперь Эрнандес возвращается на родину, чтобы выступать за "Малагу".
24.01.2017 20:45
Просмотров: 72
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: