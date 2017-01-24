Гранит Джака подозревается в оскорблении на расовой почве

В отношении полузащитника "Арсенала" Гранита Джаки проводится расследованию по подозрению в оскорблении на расовой почве сотрудника аэропорта Хитроу.

Английская карьера швейцарского опорника пока складывается невыразительно. Перебравшись на "Эмирейтс" прошлым летом за 34 миллиона фунтов, Гранит оставляет неоднозначное впечатление своей игрой.



В последнее время травмы конкурентов по позиции и отъезд на Кубок Африки Мохамеда Эльнени помогли Джаке закрепиться в стартовом составе, но в минувший уикенд Гранит очень подвел "Арсенал", схлопотав свое второе удаление в этом сезоне.



А в понедельник вечером с 24-летним полузащитником, дисквалифицированным на четыре матча, приключилась еще одна неприятность. На Гранита была подана жалоба касательно оскорблений на расовой почве.



Данный инцидент случился в 5-м терминале аэропорта Хитроу, куда по обращению третьей стороны была вызвана полиция. Джака не был арестован, но добровольно согласился проследовать в участок для допроса.



Как уточняет Evening Standard, предположительно Джака оскорбил сотрудника аэропорта за то, что тот не пустил его друга на рейс, вылетающий в Германию. В данный момент решается вопрос о выдвижении обвинений.