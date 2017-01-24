Гранит Джака подозревается в оскорблении на расовой почве
В отношении полузащитника "Арсенала" Гранита Джаки проводится расследованию по подозрению в оскорблении на расовой почве сотрудника аэропорта Хитроу.
Английская карьера швейцарского опорника пока складывается невыразительно. Перебравшись на "Эмирейтс" прошлым летом за 34 миллиона фунтов, Гранит оставляет неоднозначное впечатление своей игрой.
В последнее время травмы конкурентов по позиции и отъезд на Кубок Африки Мохамеда Эльнени помогли Джаке закрепиться в стартовом составе, но в минувший уикенд Гранит очень подвел "Арсенал", схлопотав свое второе удаление в этом сезоне.
А в понедельник вечером с 24-летним полузащитником, дисквалифицированным на четыре матча, приключилась еще одна неприятность. На Гранита была подана жалоба касательно оскорблений на расовой почве.
Данный инцидент случился в 5-м терминале аэропорта Хитроу, куда по обращению третьей стороны была вызвана полиция. Джака не был арестован, но добровольно согласился проследовать в участок для допроса.
Как уточняет Evening Standard, предположительно Джака оскорбил сотрудника аэропорта за то, что тот не пустил его друга на рейс, вылетающий в Германию. В данный момент решается вопрос о выдвижении обвинений.
24.01.2017 20:00
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Последние комментарии:
34 миллиона за этого игрока, который показывает посредственную игру? Развели Арсенал знатно
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мде, теперь надолго закроют
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все албашки такие мрази,даже если паспорт швейцарии. Косово это Сербия !!
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Родители уже поиздевались над ним назвав Гранит
хуже только Шкодран
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Добрый вечер, уважаемые пользователи фапла!
Всем добра и мира!
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34 миллиона стерлингов, В ГОЛОС, cyка, В ГОЛОС
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Негра негром назвал, разве это оскорбление?
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это всего лишь околофутбольные вещи, чтоб какого игрочишку оскорбил, то впаяли бы матчей 10 дисквы+штраф
пригрели гуннеры неадеквата от которого на поле никакого проку
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самое настоящее недоразумение, а не футболист, попал по ошибке в аснл, хотя должен был в лфк идти
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летом обратно в германию лямов за 15,норм развели геев на бабки
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Он же ходячая проблема
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Поздравляю болельщиков Арсенала с удачным приобретением.
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расист и пидор вот же ржака
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