Гранит Джака подозревается в оскорблении на расовой почве

Гранит Джака В отношении полузащитника "Арсенала" Гранита Джаки проводится расследованию по подозрению в оскорблении на расовой почве сотрудника аэропорта Хитроу.

Английская карьера швейцарского опорника пока складывается невыразительно. Перебравшись на "Эмирейтс" прошлым летом за 34 миллиона фунтов, Гранит оставляет неоднозначное впечатление своей игрой.

В последнее время травмы конкурентов по позиции и отъезд на Кубок Африки Мохамеда Эльнени помогли Джаке закрепиться в стартовом составе, но в минувший уикенд Гранит очень подвел "Арсенал", схлопотав свое второе удаление в этом сезоне.

А в понедельник вечером с 24-летним полузащитником, дисквалифицированным на четыре матча, приключилась еще одна неприятность. На Гранита была подана жалоба касательно оскорблений на расовой почве.

Данный инцидент случился в 5-м терминале аэропорта Хитроу, куда по обращению третьей стороны была вызвана полиция. Джака не был арестован, но добровольно согласился проследовать в участок для допроса.

Как уточняет Evening Standard, предположительно Джака оскорбил сотрудника аэропорта за то, что тот не пустил его друга на рейс, вылетающий в Германию. В данный момент решается вопрос о выдвижении обвинений.


Метки Арсенал, Джака, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 24.01.2017 20:00

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Последние комментарии:




  1. staryi-eblan 24.01.2017 20:39 # staryi-eblan
    34 миллиона за этого игрока, который показывает посредственную игру? Развели Арсенал знатно

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  2. reams 24.01.2017 20:37 # reams
    мде, теперь надолго закроют

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  3. trolochel 24.01.2017 20:37 # trolochel
    все албашки такие мрази,даже если паспорт швейцарии. Косово это Сербия !!

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  4. andros13 24.01.2017 20:25 # andros13
    Родители уже поиздевались над ним назвав Гранит


    хуже только Шкодран

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  5. vasya-mu 24.01.2017 20:25 # vasya-mu
    Добрый вечер, уважаемые пользователи фапла!
    Всем добра и мира!

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  6. sisyazavr 24.01.2017 20:16 # sisyazavr
    34 миллиона стерлингов, В ГОЛОС, cyка, В ГОЛОС

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  7. samir 24.01.2017 20:15 # samir
    Негра негром назвал, разве это оскорбление?

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  8. ssa 24.01.2017 20:14 # ssa
    это всего лишь околофутбольные вещи, чтоб какого игрочишку оскорбил, то впаяли бы матчей 10 дисквы+штраф
    пригрели гуннеры неадеквата от которого на поле никакого проку

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  9. wengerrrro 24.01.2017 20:13 # wengerrrro
    самое настоящее недоразумение, а не футболист, попал по ошибке в аснл, хотя должен был в лфк идти

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  10. k424 24.01.2017 20:06 # k424
    летом обратно в германию лямов за 15,норм развели геев на бабки

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  11. ruslan19930611 24.01.2017 20:04 # ruslan19930611
    Он же ходячая проблема

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  12. reeker 24.01.2017 20:04 # reeker
    Поздравляю болельщиков Арсенала с удачным приобретением.

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  13. meshuggah 24.01.2017 20:02 # meshuggah
    расист и пидор вот же ржака

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