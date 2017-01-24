Сампаоли было "очень близок" к назначению в "Челси"

Рулевой "Севильи" Хорхе Сампаоли заявил, что он едва не возглавил "Челси" прошлым летом вместо Антонио Конте.

Напомним, по ходу прошлого сезона "синие" уволили Жозе Моуриньо, после чего первую команду на временной основе принял Гус Хиддинк. А уже летом "Челси" назначил Конте, который пока не дает ни единого повода пожалеть об этом решении.



Однако все могло сложиться и иначе. Как намекает аргентинец Сампаоли, экс-тренер сборной Чили, именно он был приоритетной целью лондонского клуба.



"Я был очень близок к назначению в "Челси", но затем мне поступило предложение от "Севильи". Когда я прилетел сюда, то даже не узнал (спортивного директора) Мончи в аэропорту. Он сам подошел ко мне и поздоровался", — сообщил Сампаоли El Transistor.