Куртуа не нужны китайские деньги

Тибо Куртуа Голкипер "Челси" Тибо Куртуа признался, что еще никогда не чувствовал себя таким счастливым на "Стэмфорд Бридж", поэтому даже роскошный контракт в Китае не заставит его уйти.

24-летний бельгиец является одним из самых надежных голкиперов Премьер-Лиги в текущем сезоне, пропустив всего 15 голов. По словам Куртуа, он добился большого прогресса в своей игре и теперь о смене клуба не думает.

"Я никогда не чувствовал себя в "Челси" так хорошо, как сейчас. На поле я совершаю важные спасения и всегда стараюсь помочь. Я сильно прибавил за последние пару лет и чувствую себя очень уверенно".

"У нас в команде сложилась отличная атмосфера, все смеются и шутят друг над другом. Мы прилагаем все усилия на благо команды, и нам это нравится".

"Да, некоторые игроки сейчас больше сконцентрированы на том, что они будут делать после завершения карьеры. Именно поэтому они уезжают в Китай, гарантируя себе безбедную старость".

"Но лично я предпочитаю играть в больших командах, зарабатывать меньше денег, но при этом выигрывать важные трофеи", - приводит слова Куртуа Goal.



Метки Куртуа, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 24.01.2017 18:00

Количество просмотров Просмотров: 1074

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  1. chelsea-69 24.01.2017 19:06 # chelsea-69
    В 2027 в Арс продадим

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  2. j-silver 24.01.2017 18:54 # j-silver
    Все, походу скам без кипера остался

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  3. blackdreamer 24.01.2017 18:29 # blackdreamer
    летом свалит в реал
    преданность клубу и щелсей ну вы понял
    вазаахаххаха

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  4. antiterror 24.01.2017 18:22 # antiterror
    "Куртуа не нужны китайские деньги"

    Только американские, либо европейские!

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  5. danny949494 24.01.2017 18:13 # danny949494
    Достойный ответ.

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  6. ugunner4 24.01.2017 18:07 # ugunner4
    просто еще не поступило такое предложение, что заставило бы его почувствовать себя несчастным в чилси

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  7. largo-winch 24.01.2017 18:06 # largo-winch
    Они ж в долларах платить будут. Тупой пенс !!!

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  8. chelsea88 24.01.2017 18:03 # chelsea88
    Так они еврома платить будут

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  9. chebrec 24.01.2017 18:03 # chebrec
    В Реал Мадрид его срочно!

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