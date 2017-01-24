Куртуа не нужны китайские деньги
Голкипер "Челси" Тибо Куртуа признался, что еще никогда не чувствовал себя таким счастливым на "Стэмфорд Бридж", поэтому даже роскошный контракт в Китае не заставит его уйти.
24-летний бельгиец является одним из самых надежных голкиперов Премьер-Лиги в текущем сезоне, пропустив всего 15 голов. По словам Куртуа, он добился большого прогресса в своей игре и теперь о смене клуба не думает.
"Я никогда не чувствовал себя в "Челси" так хорошо, как сейчас. На поле я совершаю важные спасения и всегда стараюсь помочь. Я сильно прибавил за последние пару лет и чувствую себя очень уверенно".
"У нас в команде сложилась отличная атмосфера, все смеются и шутят друг над другом. Мы прилагаем все усилия на благо команды, и нам это нравится".
"Да, некоторые игроки сейчас больше сконцентрированы на том, что они будут делать после завершения карьеры. Именно поэтому они уезжают в Китай, гарантируя себе безбедную старость".
"Но лично я предпочитаю играть в больших командах, зарабатывать меньше денег, но при этом выигрывать важные трофеи", - приводит слова Куртуа Goal.
24.01.2017 18:00
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Последние комментарии:
В 2027 в Арс продадим
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Все, походу скам без кипера остался
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летом свалит в реал
преданность клубу и щелсей ну вы понял
вазаахаххаха
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"Куртуа не нужны китайские деньги"
Только американские, либо европейские!
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Достойный ответ.
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просто еще не поступило такое предложение, что заставило бы его почувствовать себя несчастным в чилси
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Они ж в долларах платить будут. Тупой пенс !!!
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Так они еврома платить будут
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В Реал Мадрид его срочно!
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