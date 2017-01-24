Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон продолжает играть через боль, но, "стиснув зубы", старается не обращать на это внимание.

В прошлом сезоне капитан "красных" испытывал серьезные проблемы с пяткой, а в начале этого месяца Джордану пришлось пропустить сразу три матча из-за обострившейся боли.



По словам главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, Джордан продолжает играть через болевой барьер, но, стиснув зубы, старается не замечать этот дискомфорт.



"Мы знаем гораздо больше об этой проблеме, нежели в прошлом году, и внесли небольшие изменения. Например, пока команда восстанавливается после проведенного матча, Джордан крутит велосипед".



"Во всем остальном ничего не изменилось. Да, Джордан всегда чувствует дискомфорт, но, стиснув зубы, продолжает играть. Он может справиться с этой болью", - цитирует Клоппа Goal.