Хендерсон продолжает играть через боль
Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон продолжает играть через боль, но, "стиснув зубы", старается не обращать на это внимание.
В прошлом сезоне капитан "красных" испытывал серьезные проблемы с пяткой, а в начале этого месяца Джордану пришлось пропустить сразу три матча из-за обострившейся боли.
По словам главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, Джордан продолжает играть через болевой барьер, но, стиснув зубы, старается не замечать этот дискомфорт.
"Мы знаем гораздо больше об этой проблеме, нежели в прошлом году, и внесли небольшие изменения. Например, пока команда восстанавливается после проведенного матча, Джордан крутит велосипед".
"Во всем остальном ничего не изменилось. Да, Джордан всегда чувствует дискомфорт, но, стиснув зубы, продолжает играть. Он может справиться с этой болью", - цитирует Клоппа Goal.
24.01.2017 17:00
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Последние комментарии:
видно что со стиснутыми зубами играет. так может лучше не играть, а насекомому похер, не у него болит.
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За Ливерпуль иначе играть нельзя.
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анальную
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Так что, получается, что закат карьеры близок?
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Лелик и Болик
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пускай заканчивает карьеру и идёт тренировать сандерлент.
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особенно эту боль чувствуешь в матчах с бернли и суонси
купите блять уже 2-3 норм игрока в ротацию пидарасы американские
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САФ был прав.
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Достойно
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