Хендерсон продолжает играть через боль

Юрген Клопп и Джордан Хендерсон Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон продолжает играть через боль, но, "стиснув зубы", старается не обращать на это внимание.

В прошлом сезоне капитан "красных" испытывал серьезные проблемы с пяткой, а в начале этого месяца Джордану пришлось пропустить сразу три матча из-за обострившейся боли.

По словам главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, Джордан продолжает играть через болевой барьер, но, стиснув зубы, старается не замечать этот дискомфорт.

"Мы знаем гораздо больше об этой проблеме, нежели в прошлом году, и внесли небольшие изменения. Например, пока команда восстанавливается после проведенного матча, Джордан крутит велосипед".

"Во всем остальном ничего не изменилось. Да, Джордан всегда чувствует дискомфорт, но, стиснув зубы, продолжает играть. Он может справиться с этой болью", - цитирует Клоппа Goal.



Метки Ливерпуль, Хендерсон

Автор foxmcfc   

Дата 24.01.2017 17:00

Количество просмотров Просмотров: 681

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 24.01.2017 17:38 # manutd-20champ
    видно что со стиснутыми зубами играет. так может лучше не играть, а насекомому похер, не у него болит.

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  2. dragonishka 24.01.2017 17:29 # dragonishka
    За Ливерпуль иначе играть нельзя.

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  3. andros13 24.01.2017 17:11 # andros13
    анальную

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  4. udaff 24.01.2017 17:11 # udaff
    Так что, получается, что закат карьеры близок?

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  5. selfish 24.01.2017 17:10 # selfish
    Лелик и Болик

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  6. largo-winch 24.01.2017 17:07 # largo-winch
    пускай заканчивает карьеру и идёт тренировать сандерлент.

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  7. blackdreamer 24.01.2017 17:04 # blackdreamer
    особенно эту боль чувствуешь в матчах с бернли и суонси
    купите блять уже 2-3 норм игрока в ротацию пидарасы американские

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  8. samir 24.01.2017 17:03 # samir
    САФ был прав.

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  9. p0z1t1v3 24.01.2017 17:01 # p0z1t1v3
    Достойно

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