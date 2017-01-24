"Ливерпуль" вступил в переговоры с Коутиньо о новом контракте

"Ливерпуль" действительно начал переговоры со своим ведущим полузащитником Филиппе Коутиньо о новом долгосрочном контракте.

Сегодня утром в прессе появилась информация, что "красные" наладили контакт с представителями 24-летнего бразильца, чтобы организовать встречу для обсуждения новой сделки для Филиппе.



Авторитетное издание Liverpool Echo подтверждает, что мерсисайдский клуб действительно выразил желание наградить своего ключевого игрока команды Юргена Клоппа контрактом на улучшенных условиях. Ожидается, что переговоры пройдут гладко.



"Я чувствую себя в "Ливерпуле" как дома. Я счастлив, я обжился здесь, и мне комфортно в этом городе и среди этих людей", — ранее в этом сезоне говорил Коутиньо.



Отметим, что действующее соглашение Филиппе истекает только в 2020 году. Вопреки слухам, новый трудовой договор бразильца, которого продолжают сватать в "Барселону", не будет содержать пункта о фиксированной стоимости выкупа трансфера.