"Сандерленд" подписал Джолеона Лескотта

Джолеон Лескотт "Сандерленд" официально объявил о переходе в клуб защитника Джолеона Лескотта, с которым был заключен контракт до конца сезона.

Главный тренер "котов" Дэвид Мойес отлично знаком с Лескоттом, который был его подопечным в "Эвертоне" в период с 2006 по 2009 год. Поэтому шотландский специалист решил не упускать возможность подписать игрока, доступного свободным агентом.

Напомним, что после вылета "Астон Виллы" из Премьер-Лиги в конце прошлого сезона Джолеон отправился в Грецию, где присоединился к АЕКу. Правда, клуб из Афин уже спустя три месяца расторг контракт с 34-летним англичанином, успевшим сыграть четыре матча.

Выступать за "Сандерленд" экс-игрок "Вулверхэмптона", "Манчестер Сити" и "Вест Бромвича" будет под 15-м номером.


Метки контракты, Лескотт, Сандерленд

Автор mihajlo   

Дата 24.01.2017 15:05

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  1. gerrard08 24.01.2017 16:05 # gerrard08
    Мусорный сандрленд маст дай в чш.

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  2. mata-hazard 24.01.2017 15:24 # mata-hazard
    Жив ещё курилка.

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  3. reeker 24.01.2017 15:12 # reeker
    Классным защитом был в своё время.Но Сандерленду уже походу ничто не поможет.

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  4. elkin 24.01.2017 15:06 # elkin
    сандерленд должен сгнить. отвратительная политика. уже какой год они на дне и никак вылететь не могут. девид вам поможет с лескотом....бредятина!!!!

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