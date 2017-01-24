"Сандерленд" подписал Джолеона Лескотта

"Сандерленд" официально объявил о переходе в клуб защитника Джолеона Лескотта, с которым был заключен контракт до конца сезона.

Главный тренер "котов" Дэвид Мойес отлично знаком с Лескоттом, который был его подопечным в "Эвертоне" в период с 2006 по 2009 год. Поэтому шотландский специалист решил не упускать возможность подписать игрока, доступного свободным агентом.



Напомним, что после вылета "Астон Виллы" из Премьер-Лиги в конце прошлого сезона Джолеон отправился в Грецию, где присоединился к АЕКу. Правда, клуб из Афин уже спустя три месяца расторг контракт с 34-летним англичанином, успевшим сыграть четыре матча.



Выступать за "Сандерленд" экс-игрок "Вулверхэмптона", "Манчестер Сити" и "Вест Бромвича" будет под 15-м номером.