"Сандерленд" подписал Джолеона Лескотта
"Сандерленд" официально объявил о переходе в клуб защитника Джолеона Лескотта, с которым был заключен контракт до конца сезона.
Главный тренер "котов" Дэвид Мойес отлично знаком с Лескоттом, который был его подопечным в "Эвертоне" в период с 2006 по 2009 год. Поэтому шотландский специалист решил не упускать возможность подписать игрока, доступного свободным агентом.
Напомним, что после вылета "Астон Виллы" из Премьер-Лиги в конце прошлого сезона Джолеон отправился в Грецию, где присоединился к АЕКу. Правда, клуб из Афин уже спустя три месяца расторг контракт с 34-летним англичанином, успевшим сыграть четыре матча.
Выступать за "Сандерленд" экс-игрок "Вулверхэмптона", "Манчестер Сити" и "Вест Бромвича" будет под 15-м номером.
24.01.2017 15:05
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Последние комментарии:
Мусорный сандрленд маст дай в чш.
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Жив ещё курилка.
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Классным защитом был в своё время.Но Сандерленду уже походу ничто не поможет.
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сандерленд должен сгнить. отвратительная политика. уже какой год они на дне и никак вылететь не могут. девид вам поможет с лескотом....бредятина!!!!
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