Светская хроника за вторник

Данилу Перейра заинтересовал "Арсенал". Джо Харт может заменить Тибо Куртуа в "Челси". Арсену Венгеру грозит многоматчевая дисквалификация. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Арсенал" задумывается о приобретении полузащитника "Порту" Данилу Перейры за 34.5 миллиона фунтов. (The Sun)



"Челси" видит в голкипере "Манчестер Сити" Джо Харте перспективную замену для Тибо Куртуа, если тот уйдет летом в "Реал". (The Sun)



Представители "Ливерпуля" прибыли в Лиссабон на согласование трансфера полузащитника "Спортинга" Вильяма Карвалью. (A Bola)



Интерес "Барселоны" к Филиппе Коутиньо заставил "Ливерпуль" начать переговоры со своим полузащитником о новом контракте. (The Times)



На этой неделе "Вест Хэм" предложит 8 млн. фунтов за полузащитника "Халла" Роберта Снодграсса. (The Telegraph)



Третье предложение "Марселя" по полузащитнику "Вест Хэма" Димитри Пайе составило 22.5 млн. фунтов. (Sky Sports)



"Саутгемптон" возобновил переговоры по нападающему "Наполи" Маноло Габбиадини. (The Sun)



Полузащитник "Эвертона" Джеймс Маккарти отказал "Сандерленду". (The Times)



"Кристал Пэлас" проигрывает борьбу "Лиону" за защитника "Ювентуса" Патриса Эвра. (Evening Standard)



"Вест Бромвич" потерял интерес к нападающему "Уотфорда" Одиону Игало. (Sky Sports)



"Астон Вилла" выставила на продажу нападающего Росса Маккормака за 12 млн. фунтов. (Daily Mirror)



Другое



Главному тренеру "Арсенала" Арсену Венгеру грозит дисквалификация на четыре матча за свое поведение в концовке встречи с "Бернли". (The Sun)



Грядущим летом в рамках турне "Ливерпуль" посетит Гонконг. (Liverpool Echo)



Владелец "Мидлсбро" Стив Гибсон отказался продать клуб инвесторам из Китая и США за 50 млн. фунтов. (Daily Mail)



Майк Дин возвращается к судейству в Премьер-Лиге — одиозный рефери получил назначение на матч между "Бернли" и "Лестером" на следующей неделе. (Daily Mirror)



Вингер "Сити" Рахим Стерлинг приобрел особняк в Чешире стоимостью 3.1 млн. фунтов. (Daily Mirror)



Вингер Эрик Ламела не может вернуться к выступлениям за "Тоттенхэм" из-за психологической травмы, вызванной смертью своей собаки. (The Telegraph)