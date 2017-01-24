Светская хроника за вторник
Данилу Перейра заинтересовал "Арсенал". Джо Харт может заменить Тибо Куртуа в "Челси". Арсену Венгеру грозит многоматчевая дисквалификация. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.
"Арсенал" задумывается о приобретении полузащитника "Порту" Данилу Перейры за 34.5 миллиона фунтов. (The Sun)
"Челси" видит в голкипере "Манчестер Сити" Джо Харте перспективную замену для Тибо Куртуа, если тот уйдет летом в "Реал". (The Sun)
Представители "Ливерпуля" прибыли в Лиссабон на согласование трансфера полузащитника "Спортинга" Вильяма Карвалью. (A Bola)
Интерес "Барселоны" к Филиппе Коутиньо заставил "Ливерпуль" начать переговоры со своим полузащитником о новом контракте. (The Times)
На этой неделе "Вест Хэм" предложит 8 млн. фунтов за полузащитника "Халла" Роберта Снодграсса. (The Telegraph)
Третье предложение "Марселя" по полузащитнику "Вест Хэма" Димитри Пайе составило 22.5 млн. фунтов. (Sky Sports)
"Саутгемптон" возобновил переговоры по нападающему "Наполи" Маноло Габбиадини. (The Sun)
Полузащитник "Эвертона" Джеймс Маккарти отказал "Сандерленду". (The Times)
"Кристал Пэлас" проигрывает борьбу "Лиону" за защитника "Ювентуса" Патриса Эвра. (Evening Standard)
"Вест Бромвич" потерял интерес к нападающему "Уотфорда" Одиону Игало. (Sky Sports)
"Астон Вилла" выставила на продажу нападающего Росса Маккормака за 12 млн. фунтов. (Daily Mirror)
Другое
Главному тренеру "Арсенала" Арсену Венгеру грозит дисквалификация на четыре матча за свое поведение в концовке встречи с "Бернли". (The Sun)
Грядущим летом в рамках турне "Ливерпуль" посетит Гонконг. (Liverpool Echo)
Владелец "Мидлсбро" Стив Гибсон отказался продать клуб инвесторам из Китая и США за 50 млн. фунтов. (Daily Mail)
Майк Дин возвращается к судейству в Премьер-Лиге — одиозный рефери получил назначение на матч между "Бернли" и "Лестером" на следующей неделе. (Daily Mirror)
Вингер "Сити" Рахим Стерлинг приобрел особняк в Чешире стоимостью 3.1 млн. фунтов. (Daily Mirror)
Вингер Эрик Ламела не может вернуться к выступлениям за "Тоттенхэм" из-за психологической травмы, вызванной смертью своей собаки. (The Telegraph)
24.01.2017 14:55
Просмотров: 4320
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Последние комментарии:
Ламела пздц тип
(ответить)
Что лучше deathcore или mathcore?
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е6ать матчи без венгера и джаки, го до конца сезона так
(ответить)
В субботнем матче Клаудио Браво пропустил два гола после двух ударов в створ ворот. Дело в том, что в матче против «Эвертона» было 4 удара и 4 гола. Таким образом, вратарь «Сити» не может отбить ни одного удара в створ ворот на протяжении двух матчей, а последний сейв в Премьер-Лиге был датирован 2-м января.
(ответить)
бывшая собачка Ламелы, которую съел Хен Сон Мин
https://pbs.twimg.com/media/C27h-dyWgAAeydI.jpg
(ответить)
Скучно тут у вас
(ответить)
посмотрим как команда без свингера будет выносить всех нахуй
(ответить)
От игр каких команд в АПЛ в этом сезоне вам блевать хочется?У меня например рвотный рефлекс от игр Уотфорда и Миддлсбро.Терпеть не могу когда их матчи выносят из общего слота игр,приходится смотреть.
(ответить)
Статистика Антонио Конте в клубном футболе, начиная с сезона 2011/12:
136 матчей
101 победа
25 ничьих
10 поражений
✅ Разница мячей: 236 - 82
А теперь. давайте посмотрим на стату Клоппа-топа, или Венгера. Про Моуриньо, можно не кидать стату, он в этом сезоне за АПЛ не борется
(ответить)
Спасибо всем за ответы.
(ответить)
6 ман6ер 6nited
(ответить)
"Арсенал" задумывается о приобретении полузащитника "Порту" Данилу Перейры за 34.5 миллиона фунтов. (The Sun)
опять таки:
34.5
3+4+5=12/3=4
(ответить)
Вот бля Ламела лох и за пса не играет
(ответить)
песик, песик, где ты?
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Говнохроника, ничего нового
(ответить)
Поясните за Карвалью - сколько по десятибальной шкале? А то я футболом не занимался.
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велком харт
велком ту челси
велком ту бридж
велком ту кинг ландон
велком ту бест клуб ворлд
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