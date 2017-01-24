Светская хроника за вторник

Светская хроника Данилу Перейра заинтересовал "Арсенал". Джо Харт может заменить Тибо Куртуа в "Челси". Арсену Венгеру грозит многоматчевая дисквалификация. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Арсенал" задумывается о приобретении полузащитника "Порту" Данилу Перейры за 34.5 миллиона фунтов. (The Sun)

"Челси" видит в голкипере "Манчестер Сити" Джо Харте перспективную замену для Тибо Куртуа, если тот уйдет летом в "Реал". (The Sun)

Представители "Ливерпуля" прибыли в Лиссабон на согласование трансфера полузащитника "Спортинга" Вильяма Карвалью. (A Bola)

Интерес "Барселоны" к Филиппе Коутиньо заставил "Ливерпуль" начать переговоры со своим полузащитником о новом контракте. (The Times)

На этой неделе "Вест Хэм" предложит 8 млн. фунтов за полузащитника "Халла" Роберта Снодграсса. (The Telegraph)

Третье предложение "Марселя" по полузащитнику "Вест Хэма" Димитри Пайе составило 22.5 млн. фунтов. (Sky Sports)

"Саутгемптон" возобновил переговоры по нападающему "Наполи" Маноло Габбиадини. (The Sun)

Полузащитник "Эвертона" Джеймс Маккарти отказал "Сандерленду". (The Times)

"Кристал Пэлас" проигрывает борьбу "Лиону" за защитника "Ювентуса" Патриса Эвра. (Evening Standard)

"Вест Бромвич" потерял интерес к нападающему "Уотфорда" Одиону Игало. (Sky Sports)

"Астон Вилла" выставила на продажу нападающего Росса Маккормака за 12 млн. фунтов. (Daily Mirror)

Другое

Главному тренеру "Арсенала" Арсену Венгеру грозит дисквалификация на четыре матча за свое поведение в концовке встречи с "Бернли". (The Sun)

Грядущим летом в рамках турне "Ливерпуль" посетит Гонконг. (Liverpool Echo)

Владелец "Мидлсбро" Стив Гибсон отказался продать клуб инвесторам из Китая и США за 50 млн. фунтов. (Daily Mail)

Майк Дин возвращается к судейству в Премьер-Лиге — одиозный рефери получил назначение на матч между "Бернли" и "Лестером" на следующей неделе. (Daily Mirror)

Вингер "Сити" Рахим Стерлинг приобрел особняк в Чешире стоимостью 3.1 млн. фунтов. (Daily Mirror)

Вингер Эрик Ламела не может вернуться к выступлениям за "Тоттенхэм" из-за психологической травмы, вызванной смертью своей собаки. (The Telegraph)


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Автор mihajlo   

Дата 24.01.2017 14:55

Количество просмотров Просмотров: 4320

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Последние комментарии:




  1. raimbek1 24.01.2017 16:15 # raimbek1
    Ламела пздц тип

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  2. parfirchik 24.01.2017 16:06 # parfirchik
    Что лучше deathcore или mathcore?

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  3. wengerrrro 24.01.2017 16:01 # wengerrrro
    е6ать матчи без венгера и джаки, го до конца сезона так

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  4. stakhanov 24.01.2017 15:55 # stakhanov
    В субботнем матче Клаудио Браво пропустил два гола после двух ударов в створ ворот. Дело в том, что в матче против «Эвертона» было 4 удара и 4 гола. Таким образом, вратарь «Сити» не может отбить ни одного удара в створ ворот на протяжении двух матчей, а последний сейв в Премьер-Лиге был датирован 2-м января.

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  5. largo-winch 24.01.2017 15:48 # largo-winch
    бывшая собачка Ламелы, которую съел Хен Сон Мин

    https://pbs.twimg.com/media/C27h-dyWgAAeydI.jpg

    (ответить)

  6. reddevil13 24.01.2017 15:48 # reddevil13
    Скучно тут у вас

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  7. shera27 24.01.2017 15:47 # shera27
    посмотрим как команда без свингера будет выносить всех нахуй

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  8. reeker 24.01.2017 15:39 # reeker
    От игр каких команд в АПЛ в этом сезоне вам блевать хочется?У меня например рвотный рефлекс от игр Уотфорда и Миддлсбро.Терпеть не могу когда их матчи выносят из общего слота игр,приходится смотреть.

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  9. second005 24.01.2017 15:33 # second005
    Статистика Антонио Конте в клубном футболе, начиная с сезона 2011/12:

    136 матчей
    101 победа
    25 ничьих
    10 поражений
    &#9989; Разница мячей: 236 - 82

    А теперь. давайте посмотрим на стату Клоппа-топа, или Венгера. Про Моуриньо, можно не кидать стату, он в этом сезоне за АПЛ не борется

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  10. parfirchik 24.01.2017 15:33 # parfirchik
    Спасибо всем за ответы.

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  11. largo-winch 24.01.2017 15:30 # largo-winch
    6 ман6ер 6nited

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  12. electric 24.01.2017 15:29 # electric
    "Арсенал" задумывается о приобретении полузащитника "Порту" Данилу Перейры за 34.5 миллиона фунтов. (The Sun)

    опять таки:
    34.5
    3+4+5=12/3=4

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  13. ruslan19930611 24.01.2017 15:29 # ruslan19930611
    Вот бля Ламела лох и за пса не играет

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  14. selfish 24.01.2017 15:19 # selfish
    песик, песик, где ты?

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  15. dautov 24.01.2017 15:02 # dautov
    Говнохроника, ничего нового

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  16. parfirchik 24.01.2017 15:02 # parfirchik
    Поясните за Карвалью - сколько по десятибальной шкале? А то я футболом не занимался.

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  17. karnivool 24.01.2017 14:58 # karnivool
    велком харт
    велком ту челси
    велком ту бридж
    велком ту кинг ландон
    велком ту бест клуб ворлд

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