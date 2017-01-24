Гвардиола хочет воссоединиться с Хуаном Бернатом
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассчитывает воссоединиться с левым защитником "Баварии" Хуаном Бернатом в клубе с "Этихад".
Как известно, грядущим летом Гвардиола надеется всерьез укрепить линию обороны, пригласив двух фланговых защитников и одного центрального. На место последнего претендует Виргил Ван Дейк из "Саутгемптона".
По информации Daily Mirror, левый фланг обороны Пеп рассчитывает усилить с помощью 23-летнего Берната. Гвардиола отлично знаком с возможностями своего соотечественника по совместному пребыванию в "Баварии".
Сообщается, что трансфер Хуана может обойтись "Сити" в сумму, превышающую 20 миллионов фунтов. В качестве альтернативы "горожане" рассматривают кандидатуру Хосе Гайя, но за воспитанника "Валенсии" готов также побороться "Арсенал".
24.01.2017 14:00
Просмотров: 576
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
пол года назад хороший тренер!
(ответить)
Бернат > алабы
(ответить)
=альперто морено
(ответить)
Гвардиола жует
(ответить)
Гвардиола хочет вернуться в баварию)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий