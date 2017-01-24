Гвардиола хочет воссоединиться с Хуаном Бернатом

Хуан Бернат и Пеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассчитывает воссоединиться с левым защитником "Баварии" Хуаном Бернатом в клубе с "Этихад".

Как известно, грядущим летом Гвардиола надеется всерьез укрепить линию обороны, пригласив двух фланговых защитников и одного центрального. На место последнего претендует Виргил Ван Дейк из "Саутгемптона".

По информации Daily Mirror, левый фланг обороны Пеп рассчитывает усилить с помощью 23-летнего Берната. Гвардиола отлично знаком с возможностями своего соотечественника по совместному пребыванию в "Баварии".

Сообщается, что трансфер Хуана может обойтись "Сити" в сумму, превышающую 20 миллионов фунтов. В качестве альтернативы "горожане" рассматривают кандидатуру Хосе Гайя, но за воспитанника "Валенсии" готов также побороться "Арсенал".



Метки Бавария, Бернат, Гвардиола, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 24.01.2017 14:00

Количество просмотров Просмотров: 576

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Последние комментарии:




  1. karnivool 24.01.2017 14:46 # karnivool
    пол года назад хороший тренер!

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  2. maxvel 24.01.2017 14:42 # maxvel
    Бернат > алабы

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  3. largo-winch 24.01.2017 14:07 # largo-winch
    =альперто морено

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  4. selfish 24.01.2017 14:05 # selfish
    Гвардиола жует

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  5. dred 24.01.2017 14:00 # dred
    Гвардиола хочет вернуться в баварию)

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