Янг просит отпустить его в аренду
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Эшли попросил главного тренера Жозе Моуриньо отпустить его в другой клуб, но на правах аренды.
После расставания с Морганом Шнайдерленом и Мемфисом Депаем португалец заявил, что и впредь не будет стоять на пути игроков, которые не имеют стабильной практики на "Олд Траффорд". Одновременно Жозе оговорился, что клуб рассмотрит только варианты с продажей.
Как стало известно Daily Mail, исключением надеется стать 31-летний Янг, последний раз выходивший на поле еще в начале ноября. Эшли уже попросил тренера отпустить его в другой клуб на правах аренды.
По информации источника, в услугах ветерана заинтересованы сразу несколько китайских клубов, а также "Вест Хэм", "Вест Бромвич", "Суонси" и "Уотфорд". Боссы МЮ выразили готовность рассмотреть просьбу Янга, чей контракт с "дьяволам" рассчитан еще на два года.
24.01.2017 13:00
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