Янг просит отпустить его в аренду

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Эшли попросил главного тренера Жозе Моуриньо отпустить его в другой клуб, но на правах аренды.

После расставания с Морганом Шнайдерленом и Мемфисом Депаем португалец заявил, что и впредь не будет стоять на пути игроков, которые не имеют стабильной практики на "Олд Траффорд". Одновременно Жозе оговорился, что клуб рассмотрит только варианты с продажей.



Как стало известно Daily Mail, исключением надеется стать 31-летний Янг, последний раз выходивший на поле еще в начале ноября. Эшли уже попросил тренера отпустить его в другой клуб на правах аренды.



По информации источника, в услугах ветерана заинтересованы сразу несколько китайских клубов, а также "Вест Хэм", "Вест Бромвич", "Суонси" и "Уотфорд". Боссы МЮ выразили готовность рассмотреть просьбу Янга, чей контракт с "дьяволам" рассчитан еще на два года.