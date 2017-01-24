"Челси" поборется за Виктора Линделефа

Виктор Линделеф По окончании этого сезона "Челси" будет готов вмешаться в борьбу за центрального защитника "Бенфики" Виктора Линделефа.

На протяжении последних месяцев за игроком сборной Швеции внимательно следил "Манчестер Юнайтед", однако резкое улучшение игры имеющихся защитников, а также чересчур высокая цена, установленная "Бенфикой" за Линделефа, заставили Жозе Моуриньо отказался от этой покупки в январе.

Ожидается, что по окончании сезона "красные дьяволы" возобновят интерес к соотечественнику Златана Ибрагимовича, но Daily Mirror утверждает, что летом они рискуют столкнуться с серьезной конкуренцией в борьбе за Виктора.

По информации издания, главный тренер "синих" Антонио Конте избрал своей целью номер один на лето покупку классного центрального защитника, и 22-летний Линделеф, оцененный "Бенфикой" в 38 миллионов фунтов, отлично подходит на эту роль.

Конте находится под впечатлением скаутских отчетов по Линделефу и намерен сделать все возможное, чтобы опередить "Юнайтед" и "Интер", также заинтересованный в Викторе.

Добавим, еще одной целью "Челси" грядущим летом может стать правый защитник Нелсон Семеду, одноклубник Линделефа. В данный момент "Бенфика" испытывает существенные финансовые затруднения, а потому собирается продать всех своих звезд в ближайшие полгода.


Метки Бенфика, Линделеф, Манчестер Юнайтед, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.01.2017 12:00

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  1. osetin-15reg 24.01.2017 12:45 # osetin-15reg
    Проблем вообще не вижу.перейдёт в М.Ю,попутно обоссав лондонскую помойку и проведя по губам их фанам

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  2. multazar 24.01.2017 12:28 # multazar
    тут выбор прост.
    трофеи и футбол - челси. бабки и трусливый автобус - дорога в manure.

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  3. selfish 24.01.2017 12:25 # selfish
    куда велит Ибрагимович, туда и перейдет, это его 183-ий внебрачный сын

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  4. j-silver 24.01.2017 12:14 # j-silver
    У "6 Мочастер SIXнайтед 22 41" нет шансов, если Челси проявит серьезный интерес

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  5. kamilfo 24.01.2017 12:14 # kamilfo
    Просто демпингуют Юнайтед)

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  6. chelsea88 24.01.2017 12:05 # chelsea88
    Значит кинет помойных и перейдёт в Челси. Если будет серьёзный интерес

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  7. jigalenko 24.01.2017 12:04 # jigalenko
    Что за фрукт этот Линднлеф?

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