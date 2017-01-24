"Челси" поборется за Виктора Линделефа

По окончании этого сезона "Челси" будет готов вмешаться в борьбу за центрального защитника "Бенфики" Виктора Линделефа.

На протяжении последних месяцев за игроком сборной Швеции внимательно следил "Манчестер Юнайтед", однако резкое улучшение игры имеющихся защитников, а также чересчур высокая цена, установленная "Бенфикой" за Линделефа, заставили Жозе Моуриньо отказался от этой покупки в январе.



Ожидается, что по окончании сезона "красные дьяволы" возобновят интерес к соотечественнику Златана Ибрагимовича, но Daily Mirror утверждает, что летом они рискуют столкнуться с серьезной конкуренцией в борьбе за Виктора.



По информации издания, главный тренер "синих" Антонио Конте избрал своей целью номер один на лето покупку классного центрального защитника, и 22-летний Линделеф, оцененный "Бенфикой" в 38 миллионов фунтов, отлично подходит на эту роль.



Конте находится под впечатлением скаутских отчетов по Линделефу и намерен сделать все возможное, чтобы опередить "Юнайтед" и "Интер", также заинтересованный в Викторе.



Добавим, еще одной целью "Челси" грядущим летом может стать правый защитник Нелсон Семеду, одноклубник Линделефа. В данный момент "Бенфика" испытывает существенные финансовые затруднения, а потому собирается продать всех своих звезд в ближайшие полгода.