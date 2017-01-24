"Челси" поборется за Виктора Линделефа
По окончании этого сезона "Челси" будет готов вмешаться в борьбу за центрального защитника "Бенфики" Виктора Линделефа.
На протяжении последних месяцев за игроком сборной Швеции внимательно следил "Манчестер Юнайтед", однако резкое улучшение игры имеющихся защитников, а также чересчур высокая цена, установленная "Бенфикой" за Линделефа, заставили Жозе Моуриньо отказался от этой покупки в январе.
Ожидается, что по окончании сезона "красные дьяволы" возобновят интерес к соотечественнику Златана Ибрагимовича, но Daily Mirror утверждает, что летом они рискуют столкнуться с серьезной конкуренцией в борьбе за Виктора.
По информации издания, главный тренер "синих" Антонио Конте избрал своей целью номер один на лето покупку классного центрального защитника, и 22-летний Линделеф, оцененный "Бенфикой" в 38 миллионов фунтов, отлично подходит на эту роль.
Конте находится под впечатлением скаутских отчетов по Линделефу и намерен сделать все возможное, чтобы опередить "Юнайтед" и "Интер", также заинтересованный в Викторе.
Добавим, еще одной целью "Челси" грядущим летом может стать правый защитник Нелсон Семеду, одноклубник Линделефа. В данный момент "Бенфика" испытывает существенные финансовые затруднения, а потому собирается продать всех своих звезд в ближайшие полгода.
24.01.2017 12:00
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Проблем вообще не вижу.перейдёт в М.Ю,попутно обоссав лондонскую помойку и проведя по губам их фанам
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тут выбор прост.
трофеи и футбол - челси. бабки и трусливый автобус - дорога в manure.
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куда велит Ибрагимович, туда и перейдет, это его 183-ий внебрачный сын
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У "6 Мочастер SIXнайтед 22 41" нет шансов, если Челси проявит серьезный интерес
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Просто демпингуют Юнайтед)
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Значит кинет помойных и перейдёт в Челси. Если будет серьёзный интерес
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Что за фрукт этот Линднлеф?
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