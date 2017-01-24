Райан Мейсон вернется к старту следующего сезона

Райан Мейсон Тяжелейшая травма, полученная Райаном Мейсоном в воскресном матче Премьер-Лиги против "Челси", не станет угрозой для его дальнейшей карьеры. "Халл" рассчитывает на возвращение своего полузащитника к старту следующего сезона.

Напомним, неудачно столкнувшись головами с защитником "синих" Гари Кэхиллом, Мейсон получил перелом черепа. Райан был немедленно доставлен в один из госпиталей Лондона, где перенес операцию.

Однако уже в понедельник "Халл" отчитался, что 25-летний Мейсон чувствует себя гораздо лучше, разговаривает и даже принимает посетителей. В ближайшие дни Райан останется под тщательным наблюдением медиков, которые должны убедиться в отсутствии повреждения мозга.

И хотя экс-игрок "Тоттенхэма" только приступил к длительному процессу реабилитации, дальнейшей карьере Райана ничто не угрожает — он совершенно точно сможет вернуться в футбол.

Как отмечает The Guardian, обычный человек в случае подобной травмы возвращается к своей работе в течение трех месяцев, тогда как профессиональному спортсмену может потребоваться чуть больше времени — от шести до девяти месяцев, что зависит от степени повреждения.

"Сам по себе перелом черепа — это не такая уж и проблема. Гораздо важнее, чтобы не была повреждена ткань мозга. Когда восстановление будет завершено, он спокойно сможет бить головой по мячу", — сообщил доктор Майкл Грей.


Метки Мейсон, травмы, Халл

Автор mihajlo   

Дата 24.01.2017 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1353

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Последние комментарии:




  1. erych 24.01.2017 11:40 # erych
    Приятно читать такие комменты, а не срач. Здоровья ему

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  2. mata05 24.01.2017 11:21 # mata05
    пополнит ряды танкистов

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  3. karnivool 24.01.2017 11:19 # karnivool
    Здоровья парню! Скорейшего выздоровления!

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  4. manutd-20champ 24.01.2017 11:16 # manutd-20champ
    здоровья и удачи

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  5. igorrado 24.01.2017 11:12 # igorrado
    Здоровья! И скорейшего возвращения, Райан!

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  6. stakhanov 24.01.2017 11:06 # stakhanov
    шлем как Чеха и вперед

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  7. dautov 24.01.2017 11:01 # dautov
    Лава богу все в порядке с ним, здоровья ...

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