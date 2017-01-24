Райан Мейсон вернется к старту следующего сезона

Тяжелейшая травма, полученная Райаном Мейсоном в воскресном матче Премьер-Лиги против "Челси", не станет угрозой для его дальнейшей карьеры. "Халл" рассчитывает на возвращение своего полузащитника к старту следующего сезона.

Напомним, неудачно столкнувшись головами с защитником "синих" Гари Кэхиллом, Мейсон получил перелом черепа. Райан был немедленно доставлен в один из госпиталей Лондона, где перенес операцию.



Однако уже в понедельник "Халл" отчитался, что 25-летний Мейсон чувствует себя гораздо лучше, разговаривает и даже принимает посетителей. В ближайшие дни Райан останется под тщательным наблюдением медиков, которые должны убедиться в отсутствии повреждения мозга.



И хотя экс-игрок "Тоттенхэма" только приступил к длительному процессу реабилитации, дальнейшей карьере Райана ничто не угрожает — он совершенно точно сможет вернуться в футбол.



Как отмечает The Guardian, обычный человек в случае подобной травмы возвращается к своей работе в течение трех месяцев, тогда как профессиональному спортсмену может потребоваться чуть больше времени — от шести до девяти месяцев, что зависит от степени повреждения.



"Сам по себе перелом черепа — это не такая уж и проблема. Гораздо важнее, чтобы не была повреждена ткань мозга. Когда восстановление будет завершено, он спокойно сможет бить головой по мячу", — сообщил доктор Майкл Грей.