Клопп провел встречу с игроками после поражения от "Суонси"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что провел длительную встречу с игроками после домашнего поражения 2:3 от "Суонси" в минувшую субботу.

В минувший уикенд "красные" потерпели неожиданное поражение, но еще более неожиданными стали три гола, что они пропустили от команды, на тот момент занимавшей последнее место в Премьер-Лиге. Эта ситуация заставила Клоппа собрать своих игроков в воскресенье на базе и поговорить по душам.



"Около Рождества и Нового года у нас был очень напряженный период. Правды ради, у остальных тоже, но перед матчем против "Суонси" я чувствовал, что мы возвращаемся на правильный путь, что к нам возвращается свежесть. Но прежде всего я говорил, что мы должны наслаждаться тем, что делаем".



"Мы "Ливерпуль", мы команда, которая играет в хороший футбол, и мы должны наслаждаться тем, что делаем. Это не так, что мы являемся командой из подвала таблица, которая обороняется 80-90 процентов времени. В большинстве матчей мы доминируем, поэтому мы должны наслаждаться этим, даже если нам не удается открыть счет спустя пять минут".



"Мы забили два гола, достаточных для победы в матче, но нам нужно улучшить игру в обороне. Думаю, в 2017 году многие пропущенные нами голы похожи друг на друга. Например, мы слишком страдаем от забросов мяча, и мы поговорили об этом".



"Иногда к голу приводит единственная ошибка, но в большинстве случаев семь или восемь игроков могут сделать кое-что иначе, чтобы предотвратить гол. Мы должны осмыслить это".



"Дело не в каком-то одном игроке. Мы должны лучше действовать как единое целое. Это было одной из вещей, что мы обсуждали во время нашей длительной встречи после матча против "Суонси". Думаю, теперь мы готовы к оставшемуся сезону. Вокруг клуба не столь позитивная атмосфера, как прежде, и наша задача ее вернуть", — цитирует Клоппа The Guardian.