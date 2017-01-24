"Челси" отпустит Беговича в "Борнмут", если найдет ему замену

Асмир Бегович Переход голкипера "Челси" Асмира Беговича зависит от того, удастся ли "синим" подыскать замену боснийцу в это трансферное окно.

В этом сезоне Бегович, купленный летом 2015 у "Стоука" за 8 миллионов фунтов, окончательно попрощался с мечтой отобрать у Тибо Куртуа пост первого номера "синих". Асмир вынужден довольствоваться редкими появлениями во второстепенных турнирах — три раза в Кубке Лиги и еще раз в Кубке Англии.

Как сообщает The Guardian, в сложившейся ситуации главный тренер "Челси" Антонио Конте испытывает симпатии к игроку, находящемуся в самом расцвете сил. "Синие" понимают стремление Беговича играть регулярно, но сперва хотят подстраховать себя.

И хотя на прошлой неделе лидеры Премьер-Лиги отклонили предложение "Борнмута" по 29-летнему боснийцу в размере 10 млн. фунтов, "Челси" открыт к сделке, если сможет найти замену Асмиру в роли дублера для Куртуа.

Как сообщает The Guardian, работа в этом направлении уже ведется. Тренер вратарей "синих" Кристоф Лоллишон рассматривает сразу несколько потенциальных кандидатов, включая голкипера "Милана" Диего Лопеса, который сейчас выступает на правах аренды за "Эспаньол". Также "Челси" интересен Тим Крул, принадлежащий "Ньюкаслу" и арендуемый "Аяксом".


Метки Бегович, Борнмут, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.01.2017 09:00

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  1. largo-winch 24.01.2017 09:42 # largo-winch
    усилит Арсенал, после ухода Чеха

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  2. gio 24.01.2017 09:24 # gio
    он хороший вратарь, когда надо выручал

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  3. halamadrid94 24.01.2017 09:22 # halamadrid94
    Крула купить у Ньюкасла и Беговича в Борнмут , а Боруца в команду Бенитеса . Он же любит всяких авантюристов на воротах : Дудек , Рейна , Жулио Сезар и прочие .

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  4. bluebload 24.01.2017 09:22 # bluebload
    Надо Буфона и Нойера с Хартом за налик закрывать , в следующем сезоне Куртоис на 5 фронтов не вытянет

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  5. j-silver 24.01.2017 09:21 # j-silver
    после того, как у него дрожали руки и тряслись колени в матчах ЛЧ, а из-за него и вся оборона играла неуверенно, воощпе его видеть в Челси не хочу. пусть валит на все 4.

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  6. van-der-slav 24.01.2017 09:09 # van-der-slav
    Нахрена брали так и не понял

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  7. selfish 24.01.2017 09:09 # selfish
    Был же топом в Стоке, зачем согласился полировать скамью, только чтоб получать больше бабок? уверен в стоке могли бы раскашелиться на 80-100 в неделю для топ вратаря. Зато позиция была бы закрыта, короче че за

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  8. johnny1905 24.01.2017 09:01 # johnny1905
    Чеха возвращайте, жалко на него в Арсенала смотреть...

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