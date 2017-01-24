"Челси" отпустит Беговича в "Борнмут", если найдет ему замену

Переход голкипера "Челси" Асмира Беговича зависит от того, удастся ли "синим" подыскать замену боснийцу в это трансферное окно.

В этом сезоне Бегович, купленный летом 2015 у "Стоука" за 8 миллионов фунтов, окончательно попрощался с мечтой отобрать у Тибо Куртуа пост первого номера "синих". Асмир вынужден довольствоваться редкими появлениями во второстепенных турнирах — три раза в Кубке Лиги и еще раз в Кубке Англии.



Как сообщает The Guardian, в сложившейся ситуации главный тренер "Челси" Антонио Конте испытывает симпатии к игроку, находящемуся в самом расцвете сил. "Синие" понимают стремление Беговича играть регулярно, но сперва хотят подстраховать себя.



И хотя на прошлой неделе лидеры Премьер-Лиги отклонили предложение "Борнмута" по 29-летнему боснийцу в размере 10 млн. фунтов, "Челси" открыт к сделке, если сможет найти замену Асмиру в роли дублера для Куртуа.



Как сообщает The Guardian, работа в этом направлении уже ведется. Тренер вратарей "синих" Кристоф Лоллишон рассматривает сразу несколько потенциальных кандидатов, включая голкипера "Милана" Диего Лопеса, который сейчас выступает на правах аренды за "Эспаньол". Также "Челси" интересен Тим Крул, принадлежащий "Ньюкаслу" и арендуемый "Аяксом".