Клопп обещает помочь Джеррарду на тренерском поприще

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп пообещал оказать всестороннюю поддержку Стивену Джеррарду, решившему начать свою тренерскую карьеру.

Напомним, на прошлой неделе "красные" официально подтвердили возвращение в клуб своего бывшего капитана. Теперь 36-летний Джеррард будет трудиться тренером в академии на условиях полного рабочего дня.



Получив свою первую тренерскую работу, Стивен уже заявил, что его высшая цель — однажды возглавить "Ливерпуль". И Клопп готов помочь Джеррарду в достижении этой мечты.



"Мы очень хорошо и очень долго поговорили друг с другом. Вероятно, каждый лучше меня знает, что он удивительный человек. Мне было важно узнать, чего хочет Стивен. Он сказал, что в будущем хочет стать главным тренером. Это отлично".



"Со своей стороны я пообещал сделать все возможное, чтобы помочь ему стать как можно более классным тренером. Я готов к этому. Мне нравится это. Мы поговорили о различных вещах и вариантах, и теперь он трудится в академии, что замечательно для нас. И это превосходно для него".



"В тренерской работе тебе приходится постоянно учиться. Когда человек вроде Джеррарда — учитывая то, каким игроком он был и какой личностью является — готов сделать шаг на этом поприще, то это замечательная новость для футбола. Он сможет сочетать свой игровой опыт со всем тем, чему научится сейчас. У него отличные перспективы. Это великолепно", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.