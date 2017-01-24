Агент Раноккьи прибыл в Англию на переговоры с клубами Премьер-Лиги

Агент защитника "Интера" и сборной Италии Андреа Раноккьи прибыл в Англию, где ведет переговоры с несколькими заинтересованными клубами, включая "Тоттенхэм".

Относительно недавно "шпоры" потеряли с травмой лодыжки своего ведущего защитника Яна Вертонгена. Бельгиец проведет в лазарете шесть недель.



И хотя Маурисио Почеттино говорил, что не будет покупать нового защитника из-за травмы Вертонгена, Evening Standard утверждает, что вариант с приглашением новичка все-таки рассматривается на "Уайт Харт Лэйн" — тем более, что Раноккья доступен всего за 5 миллионов фунтов.



Среди прочих клубов, проявивших интерес к 28-летнему итальянцу, значатся "Вест Хэм" и "Халл". Правда, первый уже укрепил оборону Жозе Фонте, а второй не выглядит привлекательным направлением для Андреа ввиду своего отчаянного положения в подвале таблицы Премьер-Лиги.