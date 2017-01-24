Туре хочет задержаться в "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре заявил, что хочет последовать примеру своего "друга" Златана Ибрагимовича из "Манчестер Юнайтед", продлив свою карьеру в Премьер-Лиге.

Ранее в этом месяце Туре отклонил выгодное предложение китайского клуба, готового удвоить его нынешнюю зарплату. 33-летний ивуариец сделал это, несмотря на то, что его контракт с "горожанами" истекает уже в конце сезона.



По словам Яя, его вдохновляет пример бывшего партнера по "Барселоне" Ибрагимовича, который в свои 35 лет продолжает демонстрировать футбол высочайшего уровня и является одним из лучших бомбардиров этого сезона Премьер-Лиги.



"Планирую ли я и дальше выступать в Премьер-Лиге? Да, совершенно точно. Посмотрите на моего друга Ибрагимовича. Ему 35, а он собирается играть еще где-нибудь года три. Он обладает тем же характером, что и я. Он большой игрок, он чемпион, который любит футбол".



"Для нас футбол на первом месте. Все остальное как бонус. Это будет удача, если, выступая за большие клубы, ты вдобавок будешь зарабатывать большие деньги. Но в Китае по-другому".



"Я хочу выступать в Европе, особенно в Англии. Я хочу продолжать делать это еще несколько лет. Я знаю себя. Если бы я устал, то сказал себе: "Хватит, давай попробуем что-нибудь другое". Но я не ощущаю этого. Я ощущаю себя очень, очень хорошо. Я ощущаю себя молодым".



"Я всегда говорил, что, если бы отправился в Китай, то ощущал бы там злость. Ты играешь в футбол, потому что любишь футбол или потому что хочешь зарабатывать деньги? Какова твоя цель?"



"Лично я играю в футбол, потому что он доставляет мне удовольствие. Я люблю играть. Я получаю удовольствие от игры со своими партнерами, я получаю удовольствие от игры против больших игроков и команд".



"Я хочу продолжать в том же духе. Некоторым людям Китай может быть привлекателен, они могут захотеть этого, но лично я хочу еще поиграть в футбол. Особенно за "Сити", я хочу отблагодарить фанатов. Я был бы рад продолжать упорно трудиться ради них, радуя их и делая их счастливыми. Это то, чего я хочу", — цитирует Туре Daily Mail.