Кэрролл: "Пайе не разрушит наш дружный коллектив"

Нападающий "Вест Хэма" Энди Кэрролл заявил, что своей забастовкой Димитри Пайе не сможет разрушить дружную атмосферу внутри команды.

Без 30-летнего француза, требующего отпустить его на родину, "Вест Хэм" одержал уже две победы подряд – над "Кристал Пэлас" и "Мидлсбро". В обоих матчах "молотобойцы" забили по три мяча.



По словам Кэрролла, отличившегося в этих матчах сразу трижды, забастовка Пайе никоим образом не отразилась на атмосфере в команде – наоборот, "Вест Хэм" только сплотился.



"Наш ответ на забастовку Пайе доказывает, что все проблемы были просто внутри нас. Это показывает нашу страсть к футболу, а также желание биться за тренера и этот клуб. Ни один игрок этого не разрушит".



"Прямо сейчас у нас самый дружный коллектив за все то время, что я играю здесь. Приятно просто заходить в раздевалку каждое утро. Парни всегда улыбаются, даже когда Славен Билич вытаскивает нас на тренировку воскресным утром".



"У нас очень дружный коллектив. Мы каждый день общаемся в общекомандном чате. Мы все вместе и подкалываем друг друга по любому поводу", - приводит слова Кэрролла The Guardian.