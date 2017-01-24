Кэрролл: "Пайе не разрушит наш дружный коллектив"
Нападающий "Вест Хэма" Энди Кэрролл заявил, что своей забастовкой Димитри Пайе не сможет разрушить дружную атмосферу внутри команды.
Без 30-летнего француза, требующего отпустить его на родину, "Вест Хэм" одержал уже две победы подряд – над "Кристал Пэлас" и "Мидлсбро". В обоих матчах "молотобойцы" забили по три мяча.
По словам Кэрролла, отличившегося в этих матчах сразу трижды, забастовка Пайе никоим образом не отразилась на атмосфере в команде – наоборот, "Вест Хэм" только сплотился.
"Наш ответ на забастовку Пайе доказывает, что все проблемы были просто внутри нас. Это показывает нашу страсть к футболу, а также желание биться за тренера и этот клуб. Ни один игрок этого не разрушит".
"Прямо сейчас у нас самый дружный коллектив за все то время, что я играю здесь. Приятно просто заходить в раздевалку каждое утро. Парни всегда улыбаются, даже когда Славен Билич вытаскивает нас на тренировку воскресным утром".
"У нас очень дружный коллектив. Мы каждый день общаемся в общекомандном чате. Мы все вместе и подкалываем друг друга по любому поводу", - приводит слова Кэрролла The Guardian.
24.01.2017 00:05
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У гг коллектив дружнее будет!
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