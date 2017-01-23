"Кристал Пэлас" близок к покупке Ван Анхольта

"Кристал Пэлас" близок к приобретению левого защитника Патрика Ван Анхольта у "Сандерленда", своего непосредственного конкурента в борьбе за выживание.

Позиция левого защитника является проблемной для "орлов" с сентября, когда в тяжелую автомобильную аварию угодил Пап Суаре. Ранее в январе "Пэлас" пытался заполучить Бена Дэвиса из "Тоттенхэма", Чарли Тэйлора из "Лидса", Робби Брэйди из "Норвича" и Патриса Эвра из "Ювентуса", но безуспешно.



Отсутствие реальных альтернатив на рынке заставило "Пэлас" улучшить свое первоначальное предложение по Ван Анхольту в размере 7 миллионов фунтов. Увеличив сумму до 12 млн, лондонский клуб совершил прорыв в переговорах и теперь рассчитывает завершить приобретение Патрика на этой неделе.



Как сообщает The Telegraph, сам Ван Анхольт уже выразил желание отправиться на "Селхерст Парк" под крыло к Сэму Эллардайсу, своему бывшему тренеру по "Сандерленду".



Сообщается, что 26-летний голландец может стать одним из двух новичков, что "Пэлас" надеется подписать на этой неделе. Вторым обещает стать правый защитник "Арсенала" Карл Дженкинсон, за которого "орлы" готовы заплатить 7 млн. фунтов.